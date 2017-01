Hình ảnh ấn tượng về chuyến thăm VN của Thủ tướng Abe

Chiều 16/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng phu nhân đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày. Lễ đón chính thức Thủ tướng Abe do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Abe đã có cuộc hội đàm và chứng kiến lễ ký kết văn kiện giữa đại diện hai nước gồm Công hàm trao đổi Chương trình ứng phó với biển đổi khí hậu chu kỳ 7, Hiệp định vay Dự án Quản lý kinh tế và Nâng cao năng lực cạnh tranh (EMCC), Hợp đồng đầu tư Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố Nhật Bản quyết định sẽ đóng 6 tàu tuần tra mới cho Việt Nam. Các tàu này trị giá 38,5 tỷ yên, tương đương 338 triệu USD, nằm trong khoản Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) mới trị giá tổng cộng 123 tỷ yên (tương đương 1,05 tỷ USD) mà Nhật dành cho Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Abe thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng của hai nước, khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng và lâu dài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Ông Abe là người có nhiều nỗ lực trong việc củng cố quan hệ Việt – Nhật suốt những năm qua. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ ba của Thủ tướng Abe. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Thủ tướng Nhật Bản hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào chiều 16/1. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Chiều cùng ngày, ông Abe đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Tại Văn phòng Trung ương Đảng, Thủ tướng Shinzo Abe đã gặp và chào xã giao thân mật với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Tại buổi họp báo với phóng viên các nước tối 16/1, Thủ tướng Abe nhấn mạnh nguyên tắc an ninh, an toàn, tự do hàng hải có vai trò cực kỳ quan trọng. Để thực hiện điều đó, việc thượng tôn pháp luật sẽ phải được quán triệt một cách đầy đủ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) ‘Dòng sông Hồng hùng vĩ chảy xuyên suốt qua Hà Nội, hướng ra Biển Đông, tới biển Hoa Đông rồi nối dòng với Vịnh Tokyo. Không gì có thể ngăn sự tự do qua lại trên dòng chảy này. Nhật Bản và Việt Nam là hai nước láng giềng được gắn kết bởi vùng biển tự do’, Thủ tướng Nhật khẳng định. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Trong chiêu đãi chính thức tối 16/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh người Việt Nam và người Nhật Bản yêu mến và tin tưởng nhau, ủng hộ nhau để xây dựng đất nước vững mạnh, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực châu Á và thế giới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Sáng 17/1, ông Abe đã tiếp xã giao Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt- Nhật Phạm Minh Chính, gặp gỡ giám đốc và một số cán bộ, sinh viên Đại học Việt – Nhật. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) Thủ tướng Abe khẳng định, doanh nghiệp Nhật Bản luôn mong muốn đóng góp sự phát triển kinh tế Việt Nam qua chuyển giao công nghệ cao và đào tạo nhân lực và bày tỏ tin tưởng, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục hoạt động lâu dài, vững chắc, hợp tác tích cực hơn nữa với các đối tác của Việt Nam. Trưa 17/1, ông Abe đã lên máy bay kết thúc chuyến thăm tốt đẹp tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

