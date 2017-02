Hiện trường vụ tàu hỏa tông bẹp dúm ô tô chở khách đi lễ

Liên quan đến sự việc ô tô khách bị tàu hỏa tông trúng ở đường ngang dân sinh tại huyện Vụ Bản (Nam Định) chiều 4/2. Khoảng 15h30, sau khi đi lễ đền Trần (TP Nam Định), xe 16 chỗ chở đoàn khách từ Yên Bái tiếp tục đến lễ ở Phủ Giầy (Vụ Bản, Nam Định). Tuy nhiên, khi rẽ từ quốc lộ 10 vào đường liên xã Liên Ninh (Vụ Bản), chiếc xe màu bạc đã bị đoàn tàu Thống Nhất chạy hướng Bắc - Nam tông trúng. Cú đâm khiến xe khách bị đẩy đi xa, nằm kẹp giữa đoàn tàu và hành lang an toàn đường sắt. Đầu xe móp méo, tài xế chết kẹt trên cabin. Công an tỉnh Nam Định cho biết, ngoài tài xế ôtô tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương nặng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Công an tỉnh Nam Định cho biết, ngoài tài xế ôtô tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương nặng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Chiếc xe chở 14 người lớn, trong đó có 2 tài xế, còn lại là khách Yên Bái đi lễ đầu năm Cú đâm khiến xe khách bị đẩy đi xa, nằm kẹp giữa đoàn tàu và hành lang an toàn đường sắt. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng. Đầu xe móp méo, kính vỡ bắn tung tóe, tài xế chết kẹt trên cabin. Ô tô gặp nạn đã được kéo ra khỏi hiện trường, các đoàn tàu lưu thông bình thường.

