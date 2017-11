Hiện trường vụ tai nạn hi hữu xe ben lao sông Kinh Thầy

Vào khoảng 3h sáng ngày 30/10, tại cầu Bình (trên QL 37) nối huyện Nam Sách và Thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn hi hữu khi một chiếc xe ben BKS 34C-112.79 lưu thông qua đây bất ngờ đâm sập hàng chục mét thành cầu rồi lao xuống sông Kinh Thầy. Ảnh Chilinh24h. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc và trục vớt chiếc xe bị nạn. Đến khoảng trưa ngày 30/10, chiếc xe ben BKS 34C-112.79 đã được lực lượng cứu hộ trục vớt thành công từ lòng sông Kinh Thầy lên bờ. Rất may, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, lái xe ben đã kịp thời nhảy ra ngoài thoát nạn. Tại hiện trường vụ việc, hàng chục mét thành cầu đã bị hư hỏng do vụ tai nạn. Rất đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ tai nạn hi hữu trên. Chiếc xe ben được cẩu lên cầu. Sau khi lực lượng chức năng tìm thấy vị trí chiếc xe ở dưới sông. Dải lan can dưới bờ sông. Chiếc xe bị phá hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn lao sông Kinh Thầy.

