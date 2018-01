Hàng trăm phương tiện bị tạm giữ sau trận chung kết của U23 Việt Nam

Cuối ngày 28/1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết trong đêm 27/1 và rạng sáng nay (28/1), PC67 phối hợp với nhiều lực lượng Công an TP.HCM, Thanh niên Xung phong... xử lý 174 trường hợp vi phạm giao thông. Đây là những trường hợp vi phạm khi "đi bão" cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam sau khi đá trận chung kết Giải U23 Châu Á. Theo PC67, đây là những trường hợp vi phạm mà lực lượng CSGT chủ yếu lập biên bản xử lý sau 0h ngày 28/1. Đa số các lỗi vi phạm là say xỉn, lạng lách, đánh võng, chạy vào đường cấm, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, lưu thông thành từng đoàn... Có tất cả 156 phương tiện các loại bị tạm giữ trong đêm 27 và rạng sáng 28/1. PC67 cho biết, từ thời điểm sau trận tứ kết, bán kết và đến trận chung kết chiều 27/1 giải U23 Châu Á với thành tích cực kỳ ấn tượng của Đội U23 Việt Nam, hàng triệu cổ động viên đã xuống đường mừng chiến thắng chúc mừng đội bóng Việt Nam. Lực lượng CSGT nói riêng, Công an TP.HCM nói chung đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân bày tỏ niềm vui mừng; tuy nhiên lực lượng Công an cũng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, ăn mừng quá khích... Theo thống kê của PC67, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý gần 800 trường hợp vi phạm khi "đi bão", trong đó tạm giữ 432 xe các loại. Các đối tượng vi phạm bị CSGT lập biên bản xử lý rạng sáng 28/1. Hàng trăm phương tiện vi phạm khi "đi bão" bị tạm giữ.

