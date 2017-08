Hài hước những siêu đạo chích “số nhọ” nhất Việt Nam

Trong số những vụ trộm cắp hài hước, có thể kể đến vụ 3 nam thanh niên "ôm quả đắng" vì trộm nhầm... điện thoại mô hình. Nguyễn Thanh Trí (25 tuổi), Nguyễn Hoàng Bảo (18 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (18 tuổi cùng ngụ Củ Chi) giả vào cửa hàng mua điện thoại đã cướp luôn máy rồi lên xe máy bỏ trốn. Tuy nhiên, đen đủi cho cả ba đó chỉ là những chiếc điện thoại mô hình dùng để trưng bày, không có giá trị sử dụng. Với thủ đoạn tương tự, hồi tháng 3, Huỳnh Trường Anh (21 tuổi, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành) cũng bị Công an huyện Châu Thành bắt vì hành vi cướp điện thoại. Tên này không ngờ chiếc điện thoại hắn cướp chỉ là điện thoại trưng bày, không sử dụng được. Trộm xe ô tô ở Tuyên Quang, gã thanh niên lái xe xuống Hà Nội tiêu thụ thì 2 lần gặp Công an và bị tóm gọn sau đó cùng tang vật. Sau khi trộm xe ở Tuyên Quang, Tấn lái xe về Hà Nội và vượt đèn đỏ nên bị CSGT lập biên bản tạm giữ đăng ký và đăng kiểm xe. Tối cùng ngày, Tấn điều khiển xe đến phố Nguyễn Chánh (Yên Hòa, Cầu Giấy) khi đi lòng vòng để tìm nơi tiêu thụ phụ tùng xe. Phát hiện chiếc ô tô Inova có đặc điểm trùng khớp với thông báo truy tìm tang vật của Công an tỉnh Tuyên Quang, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường đã yêu cầu kiểm tra, đưa Tấn và chiếc xe về trụ sở làm việc. Ảnh: CAND. Câu chuyện về hai tên trộm Đỗ Đình Thạch (33 tuổi) và Đỗ Đình Dực (43 tuổi, cùng xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ) khiến nhiều người không khỏi buồn cười. Cả hai hẹn nhau lẻn vào một nhà dân cùng xã trộm cắp. Khi thấy két sắt trong nhà đã mở ra, và cuỗm vội cọc tiền 500.000 đồng trong két. Xui cho hai tên trộm, ngay sau cọc tiền là rất nhiều vàng gia chủ cất giữ. Ảnh minh họa. Một trong những vụ trộm cắp hài hước xảy ra phường Long Trường, quận 9, TP HCM hồi tháng 9/2014. Sau khi bẻ khóa cuỗm chiếc két sắt nhà dân, 4 tên trộm "hí hửng" chở đi, nhưng không may gặp đường xấu khiến chiếc két nặng hàng trăm kg rơi mất. Ảnh: Chiếc két sắt được công an phường Long Trường tạm giữ để giao công an quận 9 làm rõ trước khi trao trả. Khi két sắt rơi xuống, nhiều người phát hiện đã hô hoán khiến 4 tên trộm đen đủi tháo chạy thoát thân, bỏ lại số tiền "khủng". Ảnh tuyến đường Võ Văn Hát, nơi 4 tên trộm rơi chiếc két sắt bị người dân phát hiện.

