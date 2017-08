Hà Tĩnh: Trèo lên ngọn cây vào tiệm vàng ăn trộm

Vụ việc xảy ra trong đêm tại tiệm vàng Trang Ngọc, TP.Hà Tĩnh.

Sáng 26/8, sau khi nhận được thông tin trình báo từ người nhà, gia đình bị kẻ trộm đột nhập lấy đi số lượng lớn trang sức giá trị, Công an TP.Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, dựng lại hiện trường vụ mất vàng tại hiệu vàng Trang Ngọc (số 12, Nguyễn Công Trứ, TP.Hà Tĩnh).

Tại hiện trường, công an kiểm tra sơ bộ hiện trường, lấy lời khai từ người nhà, hàng xóm, công an nhận định kẻ gian đã leo lên cây xoài trước tiệm vàng số 20, từ lan can của tiệm vàng này di chuyển qua tiệm vàng Trang Ngọc để thực hiện âm mưu.

Tiệm vàng Trang Ngọc bị kẻ trộm đột nhập trong đêm lấy đi nhiều trang sức.

Theo ông Lê Ngọc Huấn, chủ tiệm vàng Trang Ngọc, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, ông dậy mở cửa tiệm ở tầng 1 thì phát hiện một lượng vàng rất lớn bị biến mất nên báo tin cho Công an phường Nam Hà.

Theo ghi nhận, các cửa tầng 1 của tiệm vàng này không có dấu hiệu bị trộm cạy phá, đập phá tài sản.

Ngoài vỉa hè của tiệm, một số cành cây xoài bị gãy xuống dưới đất với vết gãy còn rất mới cùng một số mảng rêu mốc bám trên thân cây này cũng bị bong tróc rơi xuống đất.