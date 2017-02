Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông Xuân 2017

Nhiều giải pháp quyết liệt nhằm chống ùn tắc trên địa bàn Thủ đô trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ cũng như đảm bảo an toàn giao thông trong mùa lễ hội Xuân 2017 đã được Cảnh sát giao thông Hà Nội triển khai.

Phòng Cảnh sát giao thông ra quân, huy động 100% lực lượng, phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại 361 nút giao thông và 25 chốt trọng điểm có nữ cảnh sát chỉ huy điều khiển giao thông tại 15 tuyến quốc lộ, trục chính ra vào thành phố phục vụ người dân trở về Hà Nội công tác, học tập hay đi lễ hội đầu Xuân 2017.

Đặc biệt, Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động 24/24 giờ, tập trung xử lý các vi phạm về tốc độ, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt, quay đầu sai quy định, chở quá số người; đỗ, dừng đón trả khách sai quy định, chở quá tải, quá khổ... và xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera.

Ảnh minh họa.

Phát biểu tại lễ ra quân, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường đề nghị để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày cao điểm còn lại của Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa hội Xuân, Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố huy động tối đa quân số phối hợp với lực lượng khác như cảnh sát trật tự, cơ động, công an xã… đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đặc biệt là các hành vi điều khiển xe cơ giới như vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường tỉnh, huyện, đường giao thông nông thôn.

Các lực lượng chức năng thường xuyên ứng trực trên các tuyến, địa bàn có nguy cơ ùn tắc giao thông cao, nhất là các khu vực cửa ngõ thành phố Hà Nội, các khu vực nhà ga, bến xe, các tuyến quốc lộ ra - vào thành phố (tuyến quốc lộ 1A, 1B, 5, 6, 21B, 32, Đại lộ Thăng Long, đường Võ Văn Kiệt...), điều hành, hướng dẫn giao thông, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố thông báo tới Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải các doanh nghiệp vi phạm hoạt động vận tải hành khách, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé sai quy định, chở quá số người quy định; phối hợp với Ban An toàn giao thông cấp huyện, xã tăng cường biện pháp cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, quản lý chặt chẽ an toàn tại các bến khách ngang sông, các điểm du lịch.

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hà Nội, trong 5 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 780 trường hợp vi phạm, tạm giữ 39 môtô, 3 xe máy điện, 166 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 22 trường hợp; trong đó, xe khách vi phạm là 47 trường hợp, xe ôtô con 27 trường hợp, taxi 5 trường hợp, môtô 693 trường hợp, xe tải 1 trường hợp, xích lô 2 trường hợp...

Các lỗi vi phạm nhiều nhất là không đội mũ bảo hiểm 570 trường hợp; dừng đỗ sai quy định 49 trường hợp; vượt sai quy định 42 trường hợp; không giấy phép lái xe 16 trường hợp; chở hàng cồng kềnh 11 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh đèn 3 trường hợp, đi vào đường cấm, ngược chiều 12 trường hợp; vi phạm tốc độ 2 trường hợp; vượt quá nồng độ cồn 5 trường hợp...

Ngoài ra, 15 tổ công tác 141 cũng đã kiểm tra 394 trường hợp; tạm giữ 20 phương tiện và 50 bộ giấy tờ; bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng phạm pháp...

Cũng theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, trong 5 ngày Tết, tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội xảy ra 8 vụ, làm 8 người chết, 5 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số người chết do tai nạn giao thông giảm 4, số người bị thương giảm 6. Nguyên nhân xảy ra tai nạn có 37,5% là do đi sai phần đường; 25% không chú ý quan sát...

Bên cạnh việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong các ngày 29, 30 và mùng 2 Tết, đã có 5 lượt cán bộ, chiến sỹ nêu gương người tốt việc tốt giúp đỡ nhân dân được Giám đốc Công an thành phố khen thưởng đột xuất./.