Hà Nội: Biển người chen chân đi lễ đầu năm

Ngày Tết, hàng nghìn người dân Thủ đô đổ về các đền chùa, phủ đi lễ đầu năm để cầu may mắn. Tại phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ), lượng người đi lễ đổ về quá đông khiến một số tuyến đường dẫn vào phủ bị ùn ứ, dòng người chen nhau di chuyển rất khó khăn. Đường Đặng Thai Mai dẫn vào phủ Tây Hồ. Đi bộ từ rất xa vào phủ. Các lỗi dẫn vào phủ đều chật ních người. Ban quản lý khu di tích luôn phải nhắc người dân đề phòng trộm cắp tài sản. Bên ngoài sân cũng không còn chừa chỗ đi. Đến 10h sáng, dòng người mỗi lúc một đông hơn, chen lấn nhau để bê đồ lễ vào chính điện. Các hàng quán, dịch vụ ăn theo cũng nở rộ. Phường Quảng An tổ chức bãi trông xe miễn phí cho du khách đến phủ. Tại đền Ngọc Sơn (phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm) dòng người xếp hàng nối nhau nhích từng bước vào đền cầu mong những điều tốt đẹp đến với gia đình trong năm mới Đinh Dậu 2017. Dòng người xếp hàng trên cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh, do cầu có lối đi khá nhỏ nên muốn vào đền phải nhích từng chút một. Nhà lưu niệm trong đền. Đình Trấn Ba nằm trong quần thể đền Ngọc Sơn.

