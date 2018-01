Giữ người yêu để...hai đứa bạn thay nhau hãm hiếp

Ngày 2-1, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Vi Văn Kiều (SN 1996) trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ; Trương Công Nguyễn (SN 1997) và Trương Công Bắc (SN 1999) đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi Hiếp dâm.



Hơn một tháng trước, thông qua mạng xã hội Kiều làm quen được với H. (SN 2000) trú cùng địa phương. Quen H. nhưng Kiều lại giả vờ nói tên mình là Phong. Tán tỉnh một thời gian thì H. nhận lời yêu Kiều.

Chân dung Vi Văn Kiều. Tối ngày 5-12, Kiều gọi Nguyễn và Bắc đi đám cưới một người bạn. Trên đường đi, Kiều bàn với hai đứa bạn kế hoạch để dở trò với H. Bàn bạc xong, Kiều đến nơi hẹn đón H. cùng đi đám cưới với mình.



Đến nơi, sau khi gặp H. Kiều thuyết phục cô gái để được “quan hệ” và được đồng ý. Thỏa mãn xong, Kiều dẫn H. quay lại nơi để xe để gặp Nguyễn và Bắc.

Sau đó, Kiều ra hiệu cho hai người bạn của mình thực hiện hành vi đồi bại với H. Cô gái chống cự, Kiều còn giúp giữ H. để Nguyễn và Bắc thực hiện hành vi đồi bại mặc cô gái van xin, khóc lóc.

Xong việc, cả ba kéo nhau về nhà Kiều ngủ còn H. vì quá sợ nên không dám về nhà. Gia đình tìm thấy H. và biết sự việc nên đã trình báo cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an nhanh chóng tìm ra Kiều, Bắc và Nguyễn.

Sau khi bị bắt lên cơ quan công an, cả ba thanh niên đã cúi đầu nhận tội. Được biết, cả Kiều và hai người bạn của mình đều không có công ăn việc làm ổn định, suốt ngày đi chơi lêu lổng.