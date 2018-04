Giới trẻ Sài Gòn ‘quẩy tưng’ tại lễ hội “chơi hàng nóng”

Ngày 15/4 tại Rubik Zoo, Lễ hội Phố hàng nóng với thử thách “Chơi hàng nóng mà vẫn tươi” đã chính thức ra mắt hàng chục ngàn khán giả TP HCM với bầu không khí cuồng nhiệt và tràn đầy năng lượng. Chương trình được tổ chức bởi nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh.

Ngay từ sáng sớm đã có hàng ngàn bạn trẻ hào hứng tham gia sự kiện “nóng” bậc nhất mùa hè năm nay tại TP HCM. Sự kiện là một sân chơi hoàn toàn mới lạ với những trải nghiệm độc đáo về ẩm thực cay nóng kết hợp với những trò chơi, thách thức thú vị hòa cùng âm nhạc sôi động của các nghệ sĩ hot nhất hiện nay.

Với sức hút và lan tỏa từ thử thách “Chơi hàng nóng mà vẫn tươi”, Phố hàng nóng mang đến nhiều hoạt động vui chơi giải trí ý nghĩa và hấp dẫn. Nơi đây mở ra không gian của đồ ăn cay nóng với những món ngon đường phố và nóng nhất châu Á, các trò chơi độc lạ.

Không chỉ đón nhận các thử thách từ nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh, các bạn trẻ còn được trải nghiệm thách thức với đồ ăn cay nóng cùng các nghệ sĩ siêu hot hiện nay như Huyền My Only C, Justa Tee, Orange, Lou Hoàng, Lip B Band, DJ Tyty,…

Trong suốt một ngày, hàng ngàn bạn trẻ tham gia sự kiện đã được trải nghiệm các trò chơi vận động cùng gian hàng ẩm thực với nhiều món ăn đường phố ngon và nóng nhất châu Á. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu cũng những nghệ sĩ hot của làng giải trí như Á hậu Huyền My, MC Ngọc Trai, Pewpep, Orange trong thử thách ăn mì cay cấp độ 8 ngay tại sân khấu chính của lễ hội.

Giữa cái nóng tột độ lên tới 35 độ của Sài Gòn, các nghệ sĩ cùng dàn hotboy hotgirl và hàng ngàn bạn trẻ vẫn hào hứng với hàng loạt thử thách “chơi hàng nóng mà vẫn tươi” tại đây. Tất ca cùng hào hứng hòa vào những thử thách độc đáo, mới lạ với những trải nghiệm thú vị.

Á hậu Huyền My là một trong những người đẹp tham gia nhiệt tình nhất trong những thử thách “chơi hàng nóng mà vẫn tươi”. Người đẹp chia sẻ bí quyết của mình để giữ được vẻ rạng rỡ, tươi tắn, mặc dù có những sở thích ăn cay nóng đó là cô nàng sử dụng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh làm thức uống hàng ngày. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng cực độ, người đẹp khuyên mọi người càng nên sử dụng loại thức uống nổi tiếng này để thanh nhiệt cơ thể.

Bên cạnh Huyền My, hàng loạt các hotboy hotgirl khác cũng có mặt để đón nhận thử thách cùng các bạn trẻ như ca sĩ Nguyễn Việt Trinh, Pewpew & Woossi, Avin Lu, Orange,… với sự dẫn dắt của MC Ngọc Trai, hàng trăm bạn trẻ đã tham gia những thử thách và nhận được những phần quà ý nghĩa từ chương trình.

Điểm nhất đặc biệt nhất của sự kiện là đêm nhạc với những ngôi sao hot bậc nhất Vpop hiện nay như Only C, Justa Tee, Orange, Lip B Brand, Tia Chớp Bạc,… với hàng loạt siêu hit phủ sóng khắp thời gian qua và sân khấu được dàn dựng công phu với ánh sáng, hiệu ứng chuyên nghiệp. Dàn sao tham dự “Phố hàng nóng” đã cùng hàng ngàn khán giả cuồng nhiệt hòa vào không khí sôi động của chương trình và có một đêm cháy hết mình cùng âm nhạc.

Với quy mô cực lớn và lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh đã chinh phục hoàn tòa khán giả với các thử thách “Chơi hàng nóng mà vẫn tươi” chính là nơi được khán giả mong đợi với sức hút lan tỏa hơn bao giờ hết. Đồng thời, chương trình chính thức “công phá” làm nên dấu ấn “Chơi hàng nóng mà vẫn tươi”.

Sau màn chào sân đầy hoành tráng và thành công rực rỡ tại TP HCM, nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh sẽ tiếp tục đưa thử thách “Chơi hàng nóng mà vẫn tươi” cập bến Đà Nẵng (13/5) và Hà Nội (10/6). Với sự khởi hành hoành tráng và nóng bỏng thế này, chương trình hứa hẹn tiếp tục làm nên cơn sốt mới tại 2 thành phố lớn còn lại.