Ghen tuông, nam thanh niên túm tóc đánh đập dã man người yêu

Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một chàng trai túm tóc, lôi kéo cô gái trẻ rồi liên tục đánh, đấm khiến người này ngã dúi dụi, khóc lóc thảm thiết.

Ảnh cắt từ clip.

Sự việc xảy ra đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Theo người chia sẻ clip, hai người trong clip là người yêu của nhau. Cư dân mạng cũng đồn rằng, vì bắt gặp cô gái đi nhà nghỉ với người đàn ông lạ nên chàng trai đã có cách hành xử vũ phu.

Chứng kiến cảnh cô gái bị lôi kéo, đánh đập, một số người chạy vào can ngăn và báo cho lực lượng chức năng can thiệp.

Theo tìm hiểu, vụ việc trên xảy ra tại đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tối 6/11, lãnh đạo Công an phường Yên Phụ xác nhận có vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Dù được mọi người can ngăn nhưng thanh niên vẫn tiếp tục lôi tóc cô gái.