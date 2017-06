Ghê rợn: Quen 4 tháng, 17 lần giao cấu với bạn gái “nhí“

VKSND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vừa truy tố bị can Trương Ngọc Khanh (sinh năm 1990, trú tại huyện Tuy An) về tội giao cấu với trẻ em theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 115 BLHS và chuyển hồ sơ vụ án đến TAND cùng cấp để xét xử theo quy định của pháp luật.



(Ảnh minh họa)

Theo hồ sơ, từ chỗ quen biết với em N.T.H.N (sinh ngày 25/01/2001), trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 4/2016, Khanh nhiều lần gặp, nói chuyện yêu đương với N. Sau đó, Khanh đã dẫn N đến nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn huyện Tuy An để thực hiện hành vi giao cấu với N 17 lần. Sau khi biết sự việc, gia đình N đã làm đơn tố cáo hành vi của Khanh với cơ quan chức năng.