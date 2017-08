Dự án BOT cầu Phú Mỹ và những lùm xùm tai tiếng

Cầu Phú Mỹ được UBND TP HCM ký hợp đồng giao Công ty cổ phần đầu tư Phú Mỹ (PMC) xây dựng theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) vào năm 2005 và khởi công năm 2007. Tại thời điểm hợp đồng được ký kết, tổng số vốn của dự án là hơn 1.806 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của PMC là 30% (khoảng 542 tỷ) còn 70% là vốn đi vay (1.264 tỷ). Ảnh Zing. Trong quá trình thi công, UBND TP HCM đã yêu cầu bổ sung thiết kế kỹ thuật cầu, tăng hệ số chống ảnh hưởng của sóng thần và dư chấn động đất. Vì vậy PMC đề xuất điều chỉnh vốn lên 2.176 tỷ đồng, chưa kể lãi vay ngân hàng nước ngoài trong thời gian thực hiện đầu tư dự án. Sau hơn 2 năm thi công, tháng 9/2009 cầu Phú Mỹ được đưa vào sử dụng và được xem là cây cầu biểu tượng của TP HCM. Đây là cầu dây văng có quy mô lớn nhất nước với chiều dài hơn 2 km, tĩnh không thông thuyền 45 m. Tuy nhiên, sau đúng 8 năm đưa vò sử dụng, cây cầu này liên tục xảy ra lùm xùm.

Mới đây nhất, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra các dự án BOT và BT (xây dựng – chuyển giao) trên địa bàn TP HCM; đồng thời kiến nghị xử lý sai phạm với số tiền trên 2.100 tỷ đồng tại 6 dự án, trong đó có dự án xây dựng cầu Phú Mỹ, dự án đường kết nối cầu Phú Mỹ. Ngoài cú "dính phốt" chấn động nói trên, vào tháng 8/2015 xuất hiện tin đồn trên cây cầu này có vết nứt, có nguy cơ đổ sập. Đây là vị trí được cho là khe hở gần 1m trên cầu dây văng lớn nhất TP HCM (phía bờ quận 2)...và sự việc đã khiến dư luận hoang mang. Tuy nhiên đối với những người am hiểu thì đây không phải là vết nứt mà là khe hở kỹ thuật đúng với thiết kế cầu dây văng. Theo hồ sơ thiết kế cầu Phú Mỹ, tại vị trí giữa phần cầu chính (cầu dây văng) và phần cầu dẫn có một khoảng hở rộng 89 cm. Khoảng hở này được thiết kế để tạo sự co giãn cho kết cấu của cầu nhằm tránh gây nứt mặt bê tông do ảnh hưởng từ nhiệt độ, môi trường thay đổi, sinh ra quá trình bê tông giãn nở... Trước sự việc nói trên, lãnh đạo TP HCM đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm những kẻ tung tin đồn nhảm gây bất an dư luận. “Chúng tôi khẳng định, so với bảng thiết kế và quá trình kiểm tra thực tế cây cầu Phú Mỹ sau hơn 6 năm đưa vào sử dụng, khoảng hở này vẫn không thay đổi và cầu Phú Mỹ vẫn an toàn tuyệt đối; hơn 100 năm sau vẫn không có vấn đề gì xảy ra”, ông Vũ Văn Thủ, Phó Tổng Giám đốc công ty BOT cầu Phú Mỹ cho biết. Ngoài ra, cầu Phú Mỹ cũng là nỗi ám ảnh của giới tài xế khi lưu thông qua lại vì thảm cảnh kẹt xe và nghiêm trọng nhất là tại khu vực 2 dốc cầu liên tiếp xảy ra nhiều vụ TNGT thảm khốc. Theo số liệu của công an quận 2 (TP HCM) chỉ trong khoảng thời gian 7 tháng (từ cuối tháng 1 đến 8/2016) tại khu vực cầu Phú Mỹ thuộc địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 đã xảy ra 10 vụ tai nạn liên quan đến ô tô, xe tải, xe đầu kéo container. Ông Vũ Văn Điệp, Phó Giám đốc Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 4 (Sở GTVT TP HCM) cho biết: “Độ dốc xuống cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 sang quận 2 gắt hơn so với hướng ngược lại. Vì vậy, nếu các ô tô, xe tải, xe đầu kéo container… đang đổ dốc với tốc độ nhanh mà gặp sự cố khiến không làm chủ tay lái thì tai nạn xảy ra là điều khó tránh”. Liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ về các dự án BOT, BT trên địa bàn TP HCM và kiến nghị xử lý sai phạm với số tiền trên 2100 tỷ đồng tại 6 dự án (trong đó có dự án cầu, đường dẫn cầu Phú Mỹ), Sở GTVT TP HCM cho biết các dự án BOT, BT đã phát huy hiệu quả rất lớn cho giao thông thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các dự án, luật và các văn bản dưới luật về hợp tác công tư cũng có nhiều thay đổi. Do đó, để hiểu rõ và đầy đủ kết luận của Thanh tra Chính phủ, Sở GTVT TP sẽ rà soát lại và có thông tin chính xác hơn.

