Điều bất ngờ về kẻ cưỡng hiếp con gái ruột ở Hòa Bình

Trao đổi thêm với PV vụ việc bố cưỡng hiếp con gái xảy ra tại xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, n gày hôm nay (1/2), Chủ tịch UBND xã Bình Sơn Bùi Văn Đông cho biết, đối tượng Bùi Văn Đ (SN 1982) sinh sống ở địa phương hầu như không có điều tiếng gì, hiền lành. Tuy nhiên, vợ chồng Đ đang làm thủ tục ly hôn sau 16 năm sống với chị M.

Theo ông Đông, Đ. và chị M. đã làm đơn xin ly hôn gửi TAND huyện Kim Bôi chưa lâu. Chị M. và Đ. sống ly thân trong thời gian chờ ra tòa. Hai vợ chồng Đ có hai con gái, cháu N. (nạn nhân) sinh năm 2003.

“Trong thời gian bố mẹ ly thân, cháu N. sang ở với bà ngoại, còn em của N. thì vẫn ở với bố”, ông Đông thông tin.

Ảnh minh họa.

Ông Đông cũng cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ việc bị bố cưỡng hiếp, cháu N. học rất giỏi, luôn được thầy cô bạn bè khen ngợi. Tuy nhiên sau mấy ngày hôm nay sức khỏe cháu suy sụp rất nhiều, nhà trường cũng đã đến động viên cháu.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 28/1, khi cháu N. đang ở nhà bà ngoại thì Đ. gọi điện bắt về nhà trông em. Tuy nhiên cháu N. nói bận đi học thì Đ. sang tận nơi bắt con về. Tại đây, Đ. kéo con gái mới lớn vào phòng ngủ, khóa cửa rồi cưỡng hiếp cháu.

Thực hiện hành vi thú tính xong Đ. bỏ ra ngoài. Cháu N. ngay sau đó điện thoại cho mẹ đang làm việc ở Hà Nội. Lúc này chị M. vội vàng bắt xe từ quận Hà Đông (Hà Nội) về nhà gặp con gái. Ngay sau đó, Đ. xin tha thứ nhưng chị M. quyết định trình báo lên cơ quan công an.