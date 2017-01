Điểm mặt người Việt tuổi Dậu hứa hẹn thành công lớn năm 2017

1. Doanh nhân Trần Văn Thịnh hứa hẹn sẽ đưa Petrolimex thành công lớn năm 2017

Doanh nhân Trần Văn Thịnh - TGĐ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - tuổi Đinh Dậu (sinh ngày 23/10/1957) là người hứa hẹn sẽ có nhiều thành công trong năm Đinh Dậu 2017. Petrolimex tiền thân là Tổng Công ty Xăng dầu mỡ, được thành lập theo Nghị định số 09/BTN ngày 12/1/1956 của Bộ Thương nghiệp và được thành lập lại theo Quyết định số 224/TTg ngày 17/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động kinh doanh của Petrolimex khởi đầu bằng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cung ứng xăng dầu cho nền kinh tế quốc dân, quốc phòng. Ngay khi chuyển sang doanh nghiệp kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, Petrolimex ngày càng cải tiến về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ với phương thức quản trị đạt tầm khu vực, năng suất lao động từng bước được cải thiện. Năm 2011, Petrolimex trở thành Tập đoàn, là công ty đại chúng hoạt động theo luật Doanh nghiệp từ việc cổ phần hóa và cấu trúc lại Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Năm 2016, Petrolimex vẫn chưa công bố số liệu chính thức do chưa hết thời hạn phải nộp báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2016 theo quy định nhưng theo thông tin được công bố tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, trong năm 2016, tập đoàn này nộp ngân sách 32.048 tỷ đồng và được đánh giá là một trong những tập đoàn, tổng công ty nhà nước có kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất năm 2016. Trong sự thành công của Petrolimex, có nhiều dấu ấn của ông Trần Văn Thịnh - Tổng giám đốc Petrolimex, nhất là trong việc dùng người. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên Tạp chí Công thương, ông Trần Văn Thịnh luôn nhấn mạnh: “Con người luôn là nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển” trong tổng thể các tiêu chí “xây dựng vững chắc uy tín thương hiệu, lấy con người làm trung tâm chính là chiến lược tồn tại và phát triển lâu dài, bền vững của Petrolimex”. Với bước đệm là những thành công năm 2016, năm 2017, ông Trần Văn Thịnh và Petrolimex sẽ có nhiều điều kiện để phát triển và thành công. Người sinh năm Kỷ Dậu “đi tìm lửa vinh quang” tại PV Gas

Ông Dương Mạnh Sơn, TGĐ Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) sinh năm Kỷ Dậu (1969) là một trong những người đi tìm lửa tại PV Gas hứa hẹn sẽ có nhiều thành công trong năm Đinh Dậu 2017. Năm 2016 được coi là năm có nhiều thành công của Tổng Công ty Khí Việt Nam dù doanh thu có giảm hơn so với năm 2015. Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 của Tổng công ty Khí Việt Nam, doanh thu thuần năm 2016 của PV GAS đạt mức 59.209 tỷ đồng, giảm 7,9% so với năm 2015. Riêng trong quý IV/2016, doanh thu thuần của PV GAS thậm chí còn giảm với mức giảm mạnh hơn (giảm 9,3%), đạt mức 15.662 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế quý IV/2016 của PV GAS lại bất ngờ gấp tới 2,75 lần cùng kỳ 2015, đạt mức 3.984 tỷ đồng. Năm 2016, PV Gas được Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) xếp hạng đứng trong TOP 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín nhất Việt Nam. Trước đó, PV GAS liên tục nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do VNR bình chọn. PV GAS được tạp chí Nikkei Asia Review công bố lọt vào danh sách 50 công ty giá trị nhất Đông Nam Á; nằm trong Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới năm 2014 và dẫn đầu danh sách “50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2015”do Forbes bình chọn. Ảnh: Báo Đầu tư. Có được những thành công đó có dấu ấn của nhiều thế hệ “những người đi tìm lửa vinh quang”, trong đó phải kể đến vai trò “người lái tàu” kinh tế PV Gas Dương Mạnh Sơn. Năm 2015, ông Dương Mạnh Sơn được HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam quyết định bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc. Trước đó, ông Dương Mạnh Sơn từng công tác trong ngành Dầu khí từ năm 1994, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng tại Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam, Công ty đăng kiểm Lloyd’s Register. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần, ông Dương Mạnh Sơn từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng khác như: Trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất, Trưởng ban Xây dựng, Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP. Những thành công trong những năm qua sẽ là nền tảng để ông Dương Mạnh Sơn và PV Gas đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2017. Doanh nhân Kỷ Dậu “bán sự hài lòng” lọt top người giàu Việt Nam

Ông chủ của “Thế giới Di động” Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) là người sinh năm Kỷ Dậu đạt được nhiều thành công trong những năm vừa qua. Ảnh ICT New. Ông Nguyễn Đức Tài sinh năm 1969, tốt nghiệp Đại học Kinh Tế TP HCM ngành Tài chính – kế toán và lấy bằng Thạc sĩ ngành Quản Trị Kinh Doanh tại Học viện Quản Trị CFVG. Ông là một trong những người sáng lập và hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Thế Giới Di Động. Với quan niệm “CEO giỏi cần có chữ tín và sự thành tâm”, ông Tài đã xây dựng được một đội ngũ mạnh, từng bước đưa Thế Giới Di Động trở thành một trong những nhà bán lẻ mặt hàng di động hàng đầu Việt Nam. Khởi nghiệp cùng cộng sự từ một cửa hàng điện thoại, hơn một thập kỷ sau, Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế giới Di Động lọt vào Top 4 những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Ông chủ MWG đã có những bước đi bài bản mở rộng kinh doanh từ Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, Bách hóa Xanh, sắp tới là trang thương mại điện tử. Chưa dừng lại ở những thành công đã đạt được, ông chủ “Thế giới di động” cho biết, đến năm 2020, MWG sẽ trở thành tập đoàn bán lẻ đa ngành lớn nhất Việt Nam, xếp số 1 ở lĩnh vực thương mại điện tử và mở rộng thành công sang Lào, Campuchia, Myanmar. Năm 2017, MWG đặt ra mục tiêu chiếm 30% thị phần điện máy và sẽ là đối tác bán lẻ lớn nhất của các thương hiệu có mặt tại Việt Nam. Với những thành công đã đạt được, tham vọng trở thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Thế Giới Di Động dù là một mục tiêu khó khăn nhưng hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội thành công để thực hiện những tham vọng ấy. Người tuổi Dậu Bùi Ngọc Khánh hứa hẹn đưa FPT Trading phát triển

Ông Bùi Ngọc Khánh (SN 1969) tại Lạng Sơn được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Thương mại FPT (FPT Trading) từ ngày 19/9/2016. Khi giữ chức vụ này, ông Khánh có trách nhiệm điều hành hoạt động hằng ngày của FPT Trading được kỳ vọng sẽ đưa FPT Trading tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Trước khi giữ chức Tổng giám đốc Công ty Thương mại FPT, ông Khánh đã gia nhập FPT từ năm 1994 với vị trí nhân viên kinh doanh. Sau đó trải qua nhiều chức vụ khác nhau. Trong quá trình làm việc tại FPT, ông Bùi Ngọc Khánh đã được FPT trao tặng nhiều bằng khen, danh hiệu, tiêu biểu như danh hiệu Cá nhân xuất sắc Công ty FPT. Nguồn ảnh: Chungta.vn. Người tuổi dậu “sẵn sàng cất cánh” cùng Bảo Việt Nhân thọ đến thành công năm 2017 Đó là ông Nguyễn Đức Tuấn (SN 1957), Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ. Năm 2016, Bảo Việt Nhân Thọ nơi ông Nguyễn Đức Tuấn làm thành viên HĐQT đã cán đích doanh thu 1 tỷ USD, xuất sắc vươn lên giành vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm nhân thọ và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Để có được những thành công ấy có sự đóng góp lớn lao của Ban lãnh đạo Tập đoàn và cán bộ nhân viên trong tập đoàn nhưng phải kể đến công lao của ông Nguyễn Đức Tuấn, người có bề dày kinh nghiệm từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ; Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt. Năm 2017, với thông điệp “Sẵn sàng cất cánh”, ông Tuấn sẽ cùng ban lãnh đạo Tập đoàn này đạt được những mục tiêu đã đề ra, khẳng định và củng cố vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm. Nữ doanh nhân tuổi dậu “lái tàu thép” TVP Đó là bà Ninh Thị Bích Thùy - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thép TVP. Dù tuổi đời chưa đến 50 nhưng bà Ninh Thị Bích Thùy đã vài chục năm lăn lộn trong ngành thép để chèo lái “con tàu thép” TVP. Trải qua quá trình hơn 7 năm hình thành xây dựng và phát triển, công ty thép TVP dưới sự chèo lái của bà Thùy đã lớn mạnh cả về năng lực sản xuất, thị trường tiêu thụ, cũng như khẳng định được chất lượng và uy tín với mọi khách hàng gần xa. Năm 2017, dù có nhiều thách thức nhưng hứa hẹn sẽ là một năm nhiều thành công với bà Ninh Thị Bích Thùy và TVP.

