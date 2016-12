Điểm lại hàng loạt vụ cháy kinh hoàng xảy ra trong năm 2016

1. Xưởng gỗ rộng 1.000m2 ở Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm.

Khoảng 20h ngày 17/1/2016, xưởng gỗ rộng 1.000m2 của một chi nhánh Công ty TNHH Thương mại máy chế biến gỗ Tân Đại Lộc trên quốc lộ 13 (KP. Đông, P. Vĩnh Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cửa bị khóa nên công tác chữa cháy ban đầu không thành vì không thể tiếp cận được đám cháy, lửa nhanh chóng bùng lên kèm theo những tiếng nổ lớn. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được lực lượng chức năng khống chế nhưng nhiều đồ đạc bên trong đã bị thiêu rụi. 2. “Bà hỏa” đốt dữ dội xưởng loa rộng 600m2 ở TP HCM.

Khoảng hơn 14h ngày 10/2/2016, nhiều người dân vô cùng hoảng loạn khi thấy xưởng sản xuất âm thanh tại số 305 Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Kiến, huyện Bình Chánh, TP HCM) bị lửa thiêu cháy dữ dội. Được biết, nhân viên trong xưởng loa cùng người dân xung quanh đã dùng nước và bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không được. Ảnh: Tuổi Trẻ. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường cứu hỏa. Đến 16h cùng ngày đám cháy mới bị dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên tài sản bên trong nhà xưởng rộng khoảng 600 m2 bị thiêu rụi, hư hỏng. Không có thiệt hại về người. Ảnh: Tuổi Trẻ. 3. Nhà xưởng hóa chất rộng gần 5.000m2 cháy nổ kinh hoàng ở Bình Dương.

Khoảng 13h ngày 16/3/2016, một công ty hóa chất vốn đầu tư Hàn Quốc đóng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) bốc cháy dữ dội, cột khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ khu vực. Ảnh: Zing.vn. Thông tin ban đầu, lửa bùng phát phía trong nhà xưởng rồi bốc lên dữ dội và lan nhanh ra khu vực xung quanh. Hơn 2h chiến đấu với “giặc” lửa, lực lượng chức năng mới khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên toàn bộ hàng hóa bên trong nhà xưởng rộng gần 5.000m2 đều bị thiêu rụi hư hỏng, mái nhà xưởng thì bị đổ sập gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: Zing.vn. 4. Xưởng tái chế phế liệu cháy lớn, lửa bao trùm đỏ rực.

Lúc 13h ngày 1/5/2016, kho tái chế phế liệu tại tổ 11 khu phố 4 (P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ cháy lớn. Lửa nhanh chóng lan rộng ra xung quanh và thiêu rụi nhiều xe tải, nhà xưởng cùng nhiều trang thiết bị bên trong. Ảnh. Zing.vn. Đến 15h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế, ở một số khu vực bên trong khói vẫn bay lên khét lẹt. Ảnh. Tuổi Trẻ. Lực lượng chức năng phải đục tường để cứu hỏa. Nhiều hộ dân xung quanh nhanh chóng di dời đồ đạc, tưới nước để tránh lửa lây lan. Đám cháy gây thiệt hại rất lớn về tài sản, may mắn không ai bị thương.

Ảnh. Tuổi Trẻ. 5. Nhà bốc cháy trong đêm làm 4 người tử vong.

Khoảng 2h35 ngày 27/6/2016, ngôi nhà ở phố 6 (phường Tân Biên, TP Biên Hòa) bất ngờ bị cháy. Khi người dân xung quanh phát hiện, tri hô cháy thì anh Trần Trọng Hưng, con trai bà Liên đã bế cháu Trần Ngọc Phương Hy (SN 2015, con của Hưng) leo lên nóc nhà sang nhà hàng xóm và được người dân cứu. Lửa bùng phát lớn, anh Hưng không thể quay trở vào nhà được. Ảnh: PLO. Hậu quả, bà Đoàn Thị Liên (SN 1957, chủ hộ), chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (SN 1989, con dâu) chết tại hiện trường, còn cháu Trần Long Phương Hạ (SN 2012, con của Hoa) và cháu Võ Ca (SN 2011, cháu ngoại bà Liên) tử vong sau khi vào viện. Chiều ngày 27/6, Đại tá Văn Quyết Thắng, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai, trả lời trên Pháp luật TP HCM, nguyên nhân vụ hỏa hoạn ban đầu được xác định do chập điện. Ảnh: VOV.

6. Cháy nhà, 6 người trong một gia đình chết thương tâm.

Lúc 0h15 ngày 31/7/2016, tại nhà số 91, Phan Bội Châu (P.7, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 6 người trong gia đình tử vong. Nạn nhân là các ông Trần Quang Tiên cùng vợ là bà Trần Kim Anh (cùng 59 tuổi). Hai con của vợ chồng ông Tiên là Trần Kim Hằng (28 tuổi), Trần Quang Toàn (22 tuổi). Hai người cháu nội, ngoại của ông Tiên là Trần Thanh Vi (8 tuổi), Quách Gia Hy (4 tuổi con của chị Hằng). Bà Nguyễn Thị Lê và Trần Quang Minh là hai người thoát nạn. Ảnh: Tiền Phong. Ngày 26/8/2016, theo kết luận của lực lượng chức năng, nguyên nhân cháy là do trên hệ thống dây dẫn điện của xe mô tô đặt tại khu vực cạnh chân cầu thang xảy ra sự cố chạm mạch điện. Sự cố ngắn mạch phát sinh hồ quang điện mang năng lượng cao, đốt cháy vỏ cách điện. Hiện tượng trên đã làm nóng gây cháy dây dẫn điện nên tạo hạt đồng nóng chảy mang nhiệt độ cao. Sản phẩm vỏ cách điện cháy và hạt đồng nóng chảy rơi xuống gây cháy các vật liệu dễ cháy ở xung quanh. Ảnh: Công an TP HCM. Những người dân sống xung quanh vô cùng bàng hoàng, xót thương cho các nạn nhân xấu số. Ảnh: Tiền Phong. 7. Quán karaoke bốc cháy dữ dội trên đường Nguyễn Khang, Hà Nội.

Khoảng 17h45 ngày 17/9/2016, quán karaoke cao 8 tầng ở số 85 Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy khiến hàng chục người tháo chạy tán loạn. Phòng cảnh sát PCCC số 3 (Hà Nội) cho hay, nhận được tin báo đã điều 5 xe cứu hỏa và các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường khẩn trương dập lửa. Đến 19h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Quán karaoke bị cháy có diện tích mặt sàn khoảng 80m2, 8 tầng, 1 tum. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. 8. Cháy tiệm dịch vụ cưới hỏi, cả gia đình tử vong.

Cháy tiệm cưới hỏi, cả gia đình 3 người tử vong xảy ra vào khoảng 2h50 ngày 4/10/2016, tại căn nhà ở địa chỉ 1/117 Nguyễn Văn Quán (P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP. HCM). Nạn nhân là anh Trịnh Ngọc Tin (SN 1982), chị Nguyễn Phương Thùy (SN 1986, quê Quảng Ngãi, vợ anh Tin) và cháu Trịnh Bảo Nhi (SN 2014, con của vợ chồng anh Tin). Ảnh: Công an nhân dân. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, người dân nghe thấy nghe tiếng la hét của các nạn nhân và đã tìm cách chữa cháy nhưng không thành. Ảnh: Công an nhân dân. 9. Cháy quán karaoke làm 13 người chết ở Trần Thái Tông, Hà Nội.

Vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết xảy ra vào hơn 13h30 ngày 1/11/2016. Ông Dương Cao Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy - cho biết: Chủ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông là bà Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội). Quán này được xác định là điểm khởi đầu xảy ra hỏa hoạn và quán chưa đủ điều kiện kinh doanh, nhiều lần đã bị các cơ quan chức năng nhắc nhở. Toàn bộ dãy nhà hàng, quán karaoke trên đường Trần Thái Tông bị lửa thiêu trụi, các tài sản bên trong cũng bị hư hỏng. Do thiết kế của các quán bịt kín, chuồng cọp phía sau cũng bị hàn kín nên lực lượng chức năng rất khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. 10. Cháy lớn ở KCN Ngọc Hồi nhà xưởng rộng 2.000m2 bị thiêu rụi.

Khoảng 11h ngày 2/12/2016, tại Công ty cổ phần Đồng Tháp (Khu công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn, lửa bốc cháy dữ dội kèm theo khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ kho hàng có diện tích khoảng 2.000m2. Nhà xưởng chứa hàng hóa bị cháy rộng khoảng 2.000m2, cho nhiều doanh nghiệp thuê để chứa các máy móc cùng với nhiều thiết bị điện tử, gỗ... 11. Xưởng nhựa rộng 1.000m2 cháy dữ dội trong đêm ở Hà Nội.

Đến khoảng 21h30 ngày 2/12/2016, lực lượng chức năng vẫn chưa thể khống chế được ngọn lửa cháy dữ dội tại xưởng nhựa rộng 1.000m2, nằm trong ngõ 80 đường Đại Linh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Theo các nhân chứng, vụ cháy bắt đầu xảy ra khoảng 20h30 cùng ngày. Thời điểm đó nhiều người dân bỗng dưng nhìn thấy cột khói đen bốc cao từ ngọn lửa cháy đỏ rực kèm theo những tiếng nổ rất lớn. Đến khoảng 22h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên do lửa cháy lớn đã khiến mái của nhà xưởng bị đổ sụp, nhiều người dân sống gần khu vực vô cùng hoảng loạn.

