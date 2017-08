Cười quặn bụng: Những tên trộm nếm trái đắng vì máu dê

Những vụ án có tên trộm có máu dê bị sa lưới, không thể không nhắc đến đối tượng Đặng Văn Sinh (SN 1984, Ninh Bình). Sau khi đào tường khoét vách vào một nhà dân, Sinh không tìm ra tài sản nào có giá trị mà chỉ thấy Hương- cô gái chủ nhà đang nằm hớ hênh trên giường đã vội giở trò đồi bại. Ảnh minh họa. Gã trộm tìm cách hành sự thì cô gái tỉnh dậy, hô hoán khiến tên trộm vơ vội quần áo bỏ chạy. Cô chủ nhà lúc này cũng chạy đuổi theo Sinh. Tên trộm chỉ kịp cuỗm chiếc điện thoại của chủ nhà. Sau khi mất chiếc điện thoại, Hương đã lấy số điện thoại khác nhắn tin vào chiếc điện thoại của mình với mục đích xin lại vì trong đó có lưu nhiều số điện thoại quan trọng. Ảnh minh họa. Cô gái và tên trộm đã nhắn tin qua lại, thậm chí, tên trộm này còn muốn làm quen, kết bạn với Hương. Được sự vận động của cơ quan chức năng cũng như nghe những lời động viên của “khổ chủ”, đầu tháng 12/2012, Đặng Văn Sinh đã tìm đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc của mình. Ảnh minh họa. Ngày 26/1/2013, cầm dao vào nhà người dân để trộm nhưng không lấy được gì, Văn Kiên (24 tuổi, ở xã Cổ Loa) khống chế, cởi quần áo thiếu nữ hòng cưỡng hiếp. Do nữ chủ nhà chống đối quyết liệt nên Kiên không quan hệ được. Đúng lúc đó, cô bé 7 tuổi, em gái của Lê đi chơi về, tên trộm giật mình kéo quần, cầm áo chạy ra ngoài. Ảnh minh họa. Một lát sau, gã quay vào nhà để tìm dao. Lợi dụng lúc đó, chị Lê kêu 3 người hàng xóm tới bắt giữ Kiên, giao cho cơ quan điều tra. Ảnh minh họa. Tên trộm Bùi Bá Linh (Bình Phước) đã “khoắng” được chiếc xe và giấy tờ của nạn nhân còn gọi điện hẹn vào nhà nghỉ với lời hứa sẽ được trả lại chiếc xe máy bị mất. Ảnh Linh bị công an bắt (nguồn: Tiền Phong). Tại nhà nghỉ mà tên trộm này “hò hẹn” với nạn nhân, tên Linh đã bị lực lượng công an bắt giữ. Đối tượng giấu trong người dao nhọn nhằm đe dọa. Ảnh: Tiền Phong. Một vụ trộm tình hài hước đã xảy ra hồi tháng 10/2013. Sau khi đột nhập phòng của nữ sinh viên cùng ký túc xá trộm tài sản, thấy nạn nhân ngủ say, lại mặc quần đùi mát mẻ, P.V.T.H (SN 1995, quê Quảng Nam) nổi hứng, muốn “khám phá vẻ đẹp” nên lấy kéo cắt quần “xem cho biết”. Ảnh H. và tang vật vụ án thu được (nguồn: Công an ĐN). Hành động cắt quần của H đã khiến nữ sinh tỉnh giấc và kêu cứu. Tên trộm chạy trốn nhưng bị mọi người bắt lại và giao cho công an.Tên trộm bá đạo này đã hồn nhiên khai: “Lâu nay thường nghe bạn bè nói về vẻ đẹp bên trong của phụ nữ nhưng chưa được thấy nên khi phát hiện chị S ăn mặc quá mát mẻ, lại ngủ say nên mới cắt quần để xem cho biết!”. Ảnh minh họa. Võ Văn Hải, 24 tuổi, trú tổ 10, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng đột nhập vào nhà chị N. để trộm cắp tài sản. Thấy chị N nằm trên giường, cầm lòng không đặng, Hải quên mất mình đang là kẻ trộm, chui vào chăn ôm chị N với ý định giở trò đồi bại. Ảnh minh họa. Thấy chị N. nằm im, Hải tưởng ngon ăn, tiếp tục làm tới thì bị phát giác tri hô. Trong lúc tháo chạy, Hải không quên chộp lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi quần, sau đó bị công an bắt giữ. Ảnh minh họa.

