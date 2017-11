Công an lên tiếng vụ 2 học sinh bị đánh liên tiếp bằng MBH

(Kiến Thức) - Công an phường 4, quận 8, TP.HCM bước đầu xác định vụ việc xảy ra trên đường Cao Lỗ và nhà chức trách đang xác định các đối tượng có liên quan.

Mời độc giả xem video clip 2 thiếu niên bị đánh bằng MBH:

Sáng 21/11, nguồn tin riêng của PV Kiến Thức cho biết, Công an phường 4, quận 8 đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ một nhóm đối tượng dùng mũ bảo hiểm (MBH) đánh vào đầu cặp nam nữ mặc trang phục thể thao giống học sinh, sinh viên.

Hai thiếu niên mặc đồng phục thể dục HS-SV bị đôi nam nữ khác dùng MBH đánh dã man. “Hình ảnh cho thấy vụ việc xảy ra trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8”, đại diện Công an phường 4, xác nhận.

Diễn biến đoạn video clip khiến nhiều người bày tỏ sự bức xúc, đồng thời lo lắng trước sự vô cảm của những người chứng kiến nhưng không can thiệp hay điện báo công an.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường 4, quận 8 đã vào cuộc tìm hiểu thông tin để xác minh các đối tượng liên quan. Công an kêu gọi 2 nạn nhân hãy đến cơ quan Công an để trình báo nhằm có cơ sở xử lý các đối tượng.