Cô gái chăn dê bị hiếp, giết dã man dưới chân núi Mồ Côi

Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã bắt khẩn cấp đối tượng Lâm Thanh Đởi (22 tuổi, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm và Giết người”. Nạn nhân là chị Trần Thị Thu Hiền (27 tuổi, ngụ ấp Lò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn).

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 3/1, người dân địa phương không thấy chị Hiền đi chăn dê về nhà nên chia nhau đi tìm. Khi tìm đến chân núi Mồ Côi thì phát hiện thi thể chị Hiền với nhiều vết thương, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tri Tôn khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể.

Công an ngay sau đó xác định Đởi là nghi can và đã bắt khẩn cấp. Tại cơ quan công an đối tượng bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.