Chùm ảnh: Taxi dừng đỗ vô tội vạ, đại náo đường phố Hà Nội

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện nay trên địa bàn Hà Nội có 19.265 xe taxi được cấp phép hoạt động. Trả lời báo chí mới đây, ông Hà Huy Quang - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội - nhận định, dịch vụ taxi trên địa bàn Hà Nội hiện đang tồn tại rất nhiều vấn đề, hình ảnh những “đoàn quân” taxi gây náo loạn các cổng bệnh viện, vô tư đi sai làn, phóng nhanh, chèn ép xe máy, dừng đỗ sai quy định trên các tuyến phố Thủ đô khiến ai cũng dễ dàng trông thấy. Ảnh chụp khu vực đường Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Theo ghi nhận thực tế của PV Kiến Thức, trong những ngày này, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đang đồng loạt ra quân, kiên quyết xử lý các trường hợp xe ô tô, xe máy, trong đó có taxi dừng đỗ sai quy định gây ùn tắc, mất trật tự, an ninh công cộng nhưng tình trạng này vẫn tồn tại ở nhiều đường phố Thủ đô. Ảnh chụp taxi đỗ xếp hàng dài trên đường Hạ Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tương tự, trên một con ngõ ở đường Thụy Khuê, nhiều xe taxi đỗ tràn lan xuống lòng đường, lấn chiếm cả vỉa hè khiến người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường. Xe taxi dừng đỗ vô tội vạ, lấn chiếm hết vỉa hè dành cho người đi bộ. Ảnh chụp trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội). Nếu không có chỗ đỗ trong ngõ nhỏ thì một số lái xe taxi tìm đến gần các điểm trông giữ xe, rồi "bày trận" dưới lòng đường chờ đón khách và trốn luôn cơ quan chức năng. Ảnh chụp trên đường Thụy Khuê giao với Văn Cao. Trên một đoạn đường Láng Hạ (Hà Nội), xe taxi ngang nhiên dừng đỗ trên vỉa hè, thậm chí là đỗ thành hàng ngay trước cổng một số cơ quan, doanh nghiệp cho dù có biển thông báo cấm đỗ. Trên phố Chân Cầm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hướng di chuyển ra phố Phủ Doãn) thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do các xe taxi ngang nhiên xếp thành hàng hoặc đi thành hàng để tranh nhau bắt khách. Các phương tiện khác tham gia giao thông trên phố Chân Cầm phải luồn lách qua xe taxi, một số xe máy phóng lên vỉa hè để tìm lối di chuyển do xe taxi dừng đỗ chắn hết đường. Hàng ngày, phía trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội có lực lượng chức năng túc trực phân luồng giao thông, phát hiện xử lý các trường hợp xe ô tô, xe máy vi phạm nhưng "đoàn quân" taxi vẫn ngang nhiên dừng đỗ để tranh giành khách. Một vụ va chạm giao thông nhẹ do xe taxi chèn chiếc xe máy khi cả hai cùng rẽ sang đường ở Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Va chạm khiến người phụ nữ điều khiển xe máy bị ngã xuống đất, một số người đi đường trông thấy tỏ ra bức xúc (xảy ra trưa 3/4). Không ít trường hợp xe taxi dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm vỉa hè... trên các tuyến đường phố Hà Nội bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ảnh chụp trên đường Thụy Khuê. Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý chiếc xe taxi vi phạm. Ảnh chụp trên đường Thụy Khuê. Trong khi đó, trên một số tuyến đường phố của Hà Nội vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nên Hà Nội đã đặt biển cấm taxi hoạt động ở các khung giờ nhất định.

