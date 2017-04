Ảnh: Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Vào 6h30 ngày 6/4 (tức ngày 10 tháng 3 âm lịch), tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thay mặt hơn 90 triệu dân cả nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, lãnh đạo các địa phương và UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Tại buổi lễ dâng hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Hà Kế San phát biểu: “Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ trọng của cả dân tộc đã trở thành tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài; là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo và sâu sắc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn"; nhớ về Tổ tông, về nghĩa “đồng bào” để cùng nhau làm nên sức mạnh Việt Nam trong tiến trình dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc”. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017 Bùi Minh Châu đã đọc Chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; ca ngợi, khắc ghi công đức cha Rồng, mẹ Tiên, công lao trời biển của các Vua Hùng đã có công khai sơn, phá thạch, dựng nên bờ cõi; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước và tinh thần anh dũng của toàn quân, toàn dân trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Ảnh Phutho.gov.vn. Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Ảnh Phutho.gov.vn, Buổi lễ dâng hương được tổ chức trang nghiêm. Đông đảo các đại biểu về dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng. Năm nay Nghi thức Dâng hương được tổ chức sớm hơn 1 tiếng nên không xảy ra tình trạng ùn tắc xô đẩy nhau như mọi năm. Những hàng người đứng tạo thành hàng rào để phân luồng du khách, tránh tình trạng ùn tắc. Người dân xếp hàng lên điện Kính Thiên dâng hương trong trật tự. Không còn tình trạng xô đẩy. Lượng người đến Khu di tích đền Hùng không đông như mọi năm trong ngày chính giỗ.

