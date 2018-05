Choáng cảnh ùn tắc khủng khiếp bến xe, sân bay Hà Nội, TPHCM

Ghi nhận của PV Kiến Thức tại Hà Nội về tình hình giao thông ngày 1/5 - ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, khắp các ngả đường hướng về trung tâm TP đông nghịt người đổ về sau kỳ nghỉ lễ dài ngày. Ảnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tại khu vực ra vào cổng bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm (Hà Nội) dòng người trên các chuyến xe khách từ khắp các tỉnh thành đổ về Thủ đô càng về chiều tối càng đông hơn. Điều này khiến các lượng lượng an ninh bến xe, CSGT phía bên ngoài phải căng mình làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông... Các tuyến đường cửa ngõ thủ đô chật kín người. Ghi nhận của PV, nhiều chuyến xe khách "nhồi" gấp 3-4 lần ngày thường khiến nhiều người không có ghế ngồi, phải đứng trên suốt quãng đường di chuyển. "Tay xách nách mang" ra thủ đô. Thời tiết Thủ đô hôm nay nắng nóng, khá oi bức khiến người dân không khỏi mệt mỏi sau chuyến đi dài. Vừa bước xuống xe khách, không ít người lại tiếp tục chặng đường "nhồi nhét" trên xe bus di chuyển về nhà. Nhiều em nhỏ ngủ gục trên xe trong cảnh tắc đường nghiêm trọng hàng km. Tại TPHCM, theo PV Kiến Thức, do nhu cầu muốn trở lại TP nhanh sau kỳ nghỉ lễ, nhiều người chọn đi máy bay để rút ngắn thời gian nên tại sân bay Tân Sơn Nhất gần chục chuyến bay vận chuyển hàng nghìn khách đã hạ cánh trong buổi chiều 1/5. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước khỏi sân bay, nhiều người không khỏi choáng trước cảnh giao thông đông đúc ở khu vực đón xe vào TP. “Tôi nghĩ rằng đặt vé về sớm để bớt cảnh đông đúc nhưng không ngờ sân bay hôm nay lại đông đến thế. Gia đình tôi từ Phú Quốc trở về sau kỳ nghỉ, mặc dù rút ngắn được thời gian nhưng cũng khá mệt do sân bay quá đông người”, chị Thu (quận Phú Nhuận) chia sẻ với PV. Hàng nghìn người từ các tỉnh, thành đáp máy bay trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ. Tại bến phà Cát Lái (phía bờ Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), hàng vạn người dân (đa số đi xe máy) từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận...cũng ồ ạt đổ về để qua phà trở lại TP HCM. Giao thông trước bến phà ùn ứ nghiêm trọng. Trên QL1, cửa ngõ từ các tỉnh Miền Tây về TP HCM cũng tấp nập xe cộ trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ chiều 1/5...Ùn tắc giao thông kéo dài trên nhiều tuyến đường cửa ngõ dẫn vào trung tâm TP. Các bến xe như Miền Đông, Miền Tây cũng đông nghẹt hành khách từ các tỉnh trở lại Sài Gòn chiều 1/5. Ai cũng vội vàng trở về nhà để chuẩn bị cho ngày làm việc sau kỳ nghỉ lễ.

Ghi nhận của PV Kiến Thức tại Hà Nội về tình hình giao thông ngày 1/5 - ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, khắp các ngả đường hướng về trung tâm TP đông nghịt người đổ về sau kỳ nghỉ lễ dài ngày. Ảnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Tại khu vực ra vào cổng bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm (Hà Nội) dòng người trên các chuyến xe khách từ khắp các tỉnh thành đổ về Thủ đô càng về chiều tối càng đông hơn. Điều này khiến các lượng lượng an ninh bến xe, CSGT phía bên ngoài phải căng mình làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông... Các tuyến đường cửa ngõ thủ đô chật kín người. Ghi nhận của PV, nhiều chuyến xe khách "nhồi" gấp 3-4 lần ngày thường khiến nhiều người không có ghế ngồi, phải đứng trên suốt quãng đường di chuyển. "Tay xách nách mang" ra thủ đô. Thời tiết Thủ đô hôm nay nắng nóng, khá oi bức khiến người dân không khỏi mệt mỏi sau chuyến đi dài. Vừa bước xuống xe khách, không ít người lại tiếp tục chặng đường "nhồi nhét" trên xe bus di chuyển về nhà. Nhiều em nhỏ ngủ gục trên xe trong cảnh tắc đường nghiêm trọng hàng km. Tại TPHCM, theo PV Kiến Thức, do nhu cầu muốn trở lại TP nhanh sau kỳ nghỉ lễ, nhiều người chọn đi máy bay để rút ngắn thời gian nên tại sân bay Tân Sơn Nhất gần chục chuyến bay vận chuyển hàng nghìn khách đã hạ cánh trong buổi chiều 1/5. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước khỏi sân bay, nhiều người không khỏi choáng trước cảnh giao thông đông đúc ở khu vực đón xe vào TP. “Tôi nghĩ rằng đặt vé về sớm để bớt cảnh đông đúc nhưng không ngờ sân bay hôm nay lại đông đến thế. Gia đình tôi từ Phú Quốc trở về sau kỳ nghỉ, mặc dù rút ngắn được thời gian nhưng cũng khá mệt do sân bay quá đông người”, chị Thu (quận Phú Nhuận) chia sẻ với PV. Hàng nghìn người từ các tỉnh, thành đáp máy bay trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ. Tại bến phà Cát Lái (phía bờ Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), hàng vạn người dân (đa số đi xe máy) từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận...cũng ồ ạt đổ về để qua phà trở lại TP HCM. Giao thông trước bến phà ùn ứ nghiêm trọng. Trên QL1, cửa ngõ từ các tỉnh Miền Tây về TP HCM cũng tấp nập xe cộ trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ chiều 1/5... Ùn tắc giao thông kéo dài trên nhiều tuyến đường cửa ngõ dẫn vào trung tâm TP. Các bến xe như Miền Đông, Miền Tây cũng đông nghẹt hành khách từ các tỉnh trở lại Sài Gòn chiều 1/5. Ai cũng vội vàng trở về nhà để chuẩn bị cho ngày làm việc sau kỳ nghỉ lễ.