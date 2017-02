Chiêm ngưỡng những hình ảnh lạ về gà nhân năm Đinh Dậu 2017

Gà đuôi dài: Những ngày cận Tết Đinh Dậu 2017, người dân ở TP HCM và các tỉnh phía Nam thích thú khi biết được thông tin một chủ trang trại ở tỉnh Bình Dương vừa nhập về và nhân giống thành công giống gà cảnh Onagadori nổi tiếng của Nhật với bộ đuôi dài hơn 2m. Theo anh Phan Minh Hồng, ngụ TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương (chủ trang trại) thì anh nhân thành công hơn 10 giống gà quý trên thế giới. Trong đó, loài gà gây chú ý nhất là Onagadori có bộ đuôi rất dài. Sau gần 1 năm nuôi dưỡng, đuôi gà dài hơn 2m và được chủ nhân bán với giá 65 triệu đồng/con. Gà đẻ trứng tí hon: Đây là "cô" gà mái được anh Phạm Huy Tài, ngụ huyện Đội Cấn, quận Bà Đình, Hà Nội nuôi dưỡng. Con gà mái này cũng như bao con gà khác, tuy nhiên khi đẻ trứng, gà mái này đã đem đến sự bất ngờ khiến nhiều người thích thú. Quả trứng gà mái của anh Tài, khi đẻ ra chỉ nhỏ bằng hạt đậu phộng và được xem là quả trứng nhỏ nhất thế giới. Theo đó, khi dùng cân tiểu ly để cân, quả trứng chỉ nặng 2,8gram và dài 1,8cm. Được biết trước đó, kỷ lục thế giới từng công nhận quả trứng quả trứng nhẹ nhất thế giới là của chủ nhân người Mỹ. Trứng nặng 3,46gram, dài 2,7cm. Như vậy, với việc nhẹ hơn 0,6gram, quả trứng gà của anh Tài đã phá kỷ lục thế giới. Gà Đông Tảo: Là giống gà đặc hữu, quý hiếm của Việt Nam. Đặc điểm nổi bật của gà "quý tộc" này là cặp chân vô cùng xấu xí, đôi chân to và thô. Khi trưởng thành, mỗi con gà Đông Tảo có thể nặng gần 5kg. Đây là loài gà nuôi cổ truyền của xã Đông tảo, thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ngày xưa, loài gà này chỉ được dùng để cúng tế hoặc tiến vua.

Gà 4 chân: Chú gà này được một nhà hàng ở quận Tây Hồ, Hà Nội nuôi dưỡng. Hai chân phụ mọc phía sau và có 4 ngón nhưng chỉ để "làm cảnh" vì không tham gia di chuyển như hai chân chính. Dù có tới 4 chân đi lại khó khăn nhưng con gà này vẫn sống khoẻ mạnh. Đây là là loại gà trống mào cờ, nặng khoảng 3,5kg, có bộ lông màu đỏ đen bóng mượt. Gà mái có sừng như tê giác: "Cô" gà mái này có một chiếc sừng như tê giác trên mũi thuộc sở hữu của anh Võ Ngọc Minh (thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà). "Nhiều người trả hàng chục triệu đồng để mua con gà có 1 không 2 này nhưng tôi không bán", anh Minh chia sẻ. Gà "mặt quỷ": Đây là giống gà Ayam Cemani, nguồn gốc từ đảo Java, Indonesia. Điều không tưởng là mỗi chú gà được người "chơi" định giá đến hàng chục nghìn USD/con. Toàn thân con gà này có màu đen từ lông, da, chân cho đến mào của nó. Chính vậy vậy mà người ta gán cho nó cái tên khủng khiếp: Gà "mặt quỷ". Gà cao nhất thế giới: Chú gà trống Little John được ví như "soái ca gà" khi có chiều cao 66,04cm của mình. Theo chủ nhân của Little John, gà thường xuyên ăn bỏng ngô nên có thể nó có chiều cao được xếp vào hàng "nhất thế giới" như thế này! Gà "vảy cá": Loài gà này có tên quốc tế là Sebright với những chiếc lông vũ tròn trịa, có viền đen bao quanh rất giống với vảy cá. Chính vẻ đẹp kỳ lạ này đã khiến cho Sebright trở thành giống gà cảnh được ưa chuộng từ khắp nơi trên thế giới. Con gà này có bộ lông giống gà sao ở Việt Nam.

