Cháy chung cư Carina Plaza: Yêu cầu chủ đầu tư "mất tích" ra mặt đối thoại

Có nhiều nội dung cư dân thắc mắc cần giải đáp nhưng người có thẩm quyền của chủ đầu tư vẫn “mất tích”.



Việc không cử người có thẩm quyền tiếp xúc và giải đáp thắc mắc cho cư dân sẽ làm cho cư dân thêm hoang mang và gặp thêm nhiều khó khăn, không an tâm để khắc phục sự cố và ổn định tinh thần... nên người dân chung cư Carina Plaza đã có đơn đề nghị hỗ trợ.

Cụ thể, người dân mong muốn lãnh đạo TP yêu cầu chủ đầu tư ra mặt để giải đáp cho cư dân về những vấn đề an toàn trong chung cư sau vụ cháy; việc bồi thường; độ an toàn đã được kiểm định...

Việc tổ chức đối thoại sẽ có sự tham gia, chứng kiến của phía chính quyền địa phương, ban đại diện và cư dân chung cư Carina Plaza. Sau vụ cháy, cư dân chung cư Carina phải di dời tài sản, tạm lánh ở bên ngoài



Trước đó, hôm 24/3 (1 ngày sau vụ cháy), cư dân cũng đã có văn bản kiến nghị khẩn lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đơn vị liên quan xử lý những bất cập “chết người” trong công tác phòng chống, cháy nổ tại chung cư Carina Plaza.

Ngày 29/3, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, TP thống nhất cao đối với các kiến nghị của người dân. Trước mắt, chủ đầu tư phải có trách nhiệm nuôi dưỡng những em bé mất cha, mẹ, đền bù thiệt hại, thay toàn bộ hệ thống PCCC, thang máy... Chung cư Carina Plaza nơi xảy ra vụ cháy 13 người chết.

Ngoài ra, ông yêu cầu Sở Xây dựng phải tổ chức giám định kết cấu để từ đó đưa ra giải pháp cho chủ đầu tư sửa chữa. Trong quá trình chủ đầu tư sửa chữa phải giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng.

Cảnh sát PCCC phải giám định, kiểm tra lại tất cả hệ thống điện, PCCC tại Carina Plaza và giám sát chặt quá trình lắp đặt, trước khi đưa vào hoạt động.

Các cơ quan nhà nước phải làm thật sự kỹ lưỡng, giám sát chặt để chủ đầu tư không làm ẩu, làm đối phó gây mất an toàn cho dân một lần nữa. Thời gian sửa chữa có thể lâu nhưng phải đảm bảo chất lượng để người dân an tâm. Chủ đầu tư phải có trách nhiệm hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở tạm trong thời gian chờ sửa chữa.

