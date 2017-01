Cây me dáng thác đổ mây bay giá 3,5 tỷ đồng ở Sài Gòn

Cây me được chủ nhân ở đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM) khẳng định ở Việt Nam chưa có cây thứ 2. Hiện cây me độc đáo này được chủ nhân rao bán với giá 3,5 tỷ đồng. Cây me có dáng "thác đổ, mây bay" với thân như một ngọn thác chảy, cành xum xuê xếp tầng lớp. Cây cảnh giá trị này là của ông Võ Văn Hai (ngụ quận Thủ Đức). Ông cho hay cây được ông mua cách đây 14 năm tại một nhà vườn ở miền Trung. Thời điểm đó, người bán cho biết cây có tuổi đời đã hơn 100 năm. Cây me có chiều cao 3 m, được trồng trong chậu lớn có trọng lượng gần 5 tấn.Theo chủ nhân cây me, giá trị lớn nhất của cây này là nhánh tán rộng hơn 4 m tỏa ra các lớp như những tầng mây. Bộ gốc lớn có vòng tròn khoảng 1,6 m. Thời điểm ông Hai mua, cây me độc đáo có giá trị cả tỷ đồng. Thân chính có hốc lớn được ông phủ kín bằng loại gỗ cổ thụ tạo nên hình ảnh của dòng thác chảy. Thân cây to lớn với nhiều u nổi, sần sùi mang đặc trưng của cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Nhiều tầng lá có nhiều quả chín. "Gần đây có người hỏi mua với giá 2,6 tỷ đồng nhưng tôi chưa bán", ông Hai cho hay. Ngoài cây me này, vườn kiểng của ông Hai còn có nhiều cây cảnh có giá trị từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, trong đó cây tường vi đã được ông bán với giá hơn 1 tỷ đồng.

