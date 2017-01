Cặp gà đồng giả cổ được rao bán giá 35 triệu đồng

Sáng 23/1 (tức 26 tháng chạp), chợ hoa xuân Hàng Lược - Hàng Mã tấp nập người dân đi mua sắm khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa đến Tết Nguyên đán. Dọc suốt phố Hàng Mã đoạn từ ngã tư Hàng Rươi tới Chả Cá, hàng chục gian hàng đồ cổ, giả cổ... thu hút đông đảo khách có nhu cầu trang trí nhà ngày Tết. Đặc biệt, tại đây trưng bày, bán cặp gà đồng giả cổ cao hơn 80 cm giá 35 triệu đồng. Mỗi con bán lẻ là 19 triệu đồng. Gà là linh vật của năm Đinh Dậu nên được cho là sẽ mang lại may mắn tài lộc khi trang trí trong nhà dịp năm mới. Mỗi cặp gà nhỏ loại 40 cm có giá hơn 2 triệu đồng, bé hơn chỉ khoảng 450.000 đồng đến 1 triệu đồng. Gà cũng xuất hiện trên các ấn phẩm trang trí ngày Tết như tranh dán tường, khánh, lồng đèn, bao lì xì... Một cặp voi cõng gà nhồi bông đáng yêu dành cho các bé có giá 80.000 đồng. Trên phố Hàng Lược, các lọ hoa thuỷ tiên được các cụ cao niên thích thú chiêm ngưỡng. Mỗi lọ thuỷ tiên giá 220.000 đồng, nếu khách không lấy lọ sẽ được giảm 20.000 đồng. Mỗi cành hoa trà cắm chơi giao thừa giá 150.000 đồng. Những cành đào nhỏ giá chỉ khoảng 80 đến 150.000 đồng, chủ yếu để bày trên bàn thờ. Cụ Thuý Mai (80 tuổi, sống trên phố Hoàng Đạo Thuý) phân vân lựa chọn một cành đào ưng ý cho ngày Tết. Năm nào cụ cũng dạo phố hoa Hàng Lược để sắm đào quất cho gia đình. Hai vị khách dạo phố hoa ưng ý với chậu mai giá 400.000 đồng. Tận dụng khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi, thiếu uý Trần Trung Hiếu xuống phố hoa, sắm một cành đào, mang không khí xuân về đơn vị. Những chậu quất cảnh nhỏ được bán chỉ 250.000 đồng, chậu to giá 400.000 đồng. Áo dài, áo the khăn xếp cho các bé gái, trai dọc khắp phố hoa, mỗi bộ khăn áo cho bé 1 tuổi giá 100.000 đồng, loại 2 tuổi trở lên giá 120 đến 150.000 đồng. Chợ hoa Hàng Lược diễn ra từ ngày 15 tháng Chạp đến 30 Tết. Những ngày chợ đông vui và sầm uất nhất bắt đầu từ 27 tháng Chạp khi người dân đã được nghỉ và tập trung mua sắm, trang trí nhà cửa.

