Cận cảnh "đường cong mềm mại” qua nhà Chủ tịch TX Đông Triều

Thời gian qua, dư luận Thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) xôn xao bởi biệt thự của Chủ tịch UBND Thị xã Đông Triều - ông Hà Hải Dương trước đây nằm trong một con ngõ nhỏ chỉ rộng khoảng 2m, dài hơn 100m trên đường Nguyễn Bình lối lên chùa Hoa Yên (phường Đức Chính, Thị xã Đông Triều), bên phải là một số công trình của nhà văn hóa thị xã, bên trái là nhà xưởng xập xệ của Hợp tác xã gốm sứ Đông Thành, nay nằm ngay trước con đường lớn trải nhựa đẹp đẽ, thoáng đãng với hệ thống đèn chiếu sáng và vỉa hè được lát đá tươm tất. Nếu từ đường Nguyễn Bình nhìn thẳng tầm mắt, ngôi biệt thự của Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều hiện lên đẹp đẽ, cao 3 tầng, mái đỏ, được bao quanh bởi khu vườn rộng với nhiều cây xanh, nổi bật hẳn so với khu vực xung quanh khiến người dân địa phương vô cùng ngưỡng mộ. Vỉa hè rộng rãi được lát đá cẩn thận với hệ thống đèn chiếu sáng cây xanh, nhưng tâm đường chiếu thẳng cổng nhà Chủ tịch UBND Thị xã Đông Triều. Đoạn đường khá khang trang, sạch đẹp, thoáng đãng. Trước ngôi biệt thự này còn có một vườn hoa được trang trí khá bắt mắt, diện tích vườn hoa cũng lên đến vài trăm m2. Cách vườn hoa này không xa, ngay lối vào khu Trạo Hà cũng có một vườn hoa khác với hệ thống cây trúc trang trí rất cầu kỳ. Vì sao từ một con ngõ nhỏ dẫn vào nhà Chủ tịch UBND Thị xã Đông Triều giờ lại thành con đường lớn khang trang? Trả lời câu hỏi này, thông tin từ một số cơ quan báo chí cho biết, ngày 20/5/2016, Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Triều có tờ trình thực hiện dự án theo phương châm đoạn từ Quốc lộ 18 cũ vào trước cửa biệt thự của ông chủ tịch thị xã sẽ có gần 3.000 m2 được thu hồi mở đường và trồng cây xanh, phần còn lại sẽ vận động dân hiến đất mở rộng ngõ thành đường 5-11m. Cũng ngay trong ngày 20/5/2016, ông Hà Hải Dương đã ký 3 quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát công tác thiết kế, lập báo cáo kỹ thuật, quyết định chỉ định nhà thầu tư vấn, khảo sát thiết kế báo cáo kinh tế kỹ thuật cùng quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình để thực hiện. Chỉ một thời gian ngắn sau Quyết định của ông Hà Hải Dương ký, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều đã ký quyết định giao thầu cho Công ty Nhật Quang (thị xã Đông Triều) thực hiện gói thầu làm đường và dải vườn hoa cây xanh tới trước cửa biệt thự nhà Chủ tịch thị xã. Tuy nhiên báo GĐ&XH dẫn lời ông Nguyễn Quốc Hùng - Chánh văn phòng UBND thị xã Đông Triều cho hay: “Không có chuyện làm đường phục vụ cho gia đình chủ tịch Hà Hải Dương. Con đường này là do người dân có đơn và do người dân tự hiến đất, đóng góp với số tiền hơn 3 tỷ đồng để làm chứ không phải sử dụng tiền ngân sách”, ông Hùng khẳng định. Báo Pháp Luật Việt Nam thì dẫn lời ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều cho rằng mặc dù có hoạt động xây dựng cơ bản (xây vườn hoa, cây xanh, làm đường) nhưng dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế khác, nguồn vốn này không phải là đầu tư công, không chịu điều chỉnh của Luật ngân sách, Luật đầu tư công. Đến nay, câu hỏi về việc ngôi nhà của Chủ tịch UBND Thị xã Đông Triều có liên quan gì đến dự án mở rộng tuyến đường trên vẫn đang được người dân quan tâm. Bởi nếu để đường lên chùa Hoa Yên theo chiều thẳng thì phải chạy dọc địa phận giáp ranh với tường bao Hợp tác xã gốm sứ Đông Thành. Tuy nhiên điều khó hiểu là khu đất này lại được sử dụng làm vườn hoa thay vì làm đường. Nhìn từ điểm này thì tường bao nối thẳng với đường lên chùa Hoa Yên. Thay vào đó, con đường lại được "uốn cong mềm mại" khi thẳng từ đường chính đến nhà Chủ tịch UBND Thị xã Đông Triều, sau đó uốn lượn để nối vào đường dẫn lên chùa Hoa Yên. Đường dẫn lên chùa Hoa Yên lại khá hẹp. Càng đến gần chùa càng hẹp hơn và không được trải nhựa. Điều này khiến người dân không khỏi thắc mắc, băn khoăn và đặt ra những nghi vấn. Nhà chủ tịch UBND TX Đông Triều nằm giữa ngã 3 đường.

