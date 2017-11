Bất lực với trò lừa bé gái vào "động quỷ"!

Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vụ giải cứu 3 bé gái tại quán cà phê Ngọc Lan 79 (Báo Người Lao Động ngày 14-11) không thể xử lý hình sự những người liên quan. Hiện công an phường đã thả chủ quán này.



Luật sư nói: "Có!", công an bảo: "Không!"

Cán bộ công an tham gia giải quyết vụ việc cho rằng nhìn qua giống như mua bán người nhưng thực sự không phải. "Mua bán người giống như mình bắt đứa bé rồi mua bán trao đổi lấy tiền. Còn vụ này các cháu muốn có tiền nên đến trung tâm xin việc làm rồi bọn cò bắt mối mới dẫn đến quán cà phê. Đó giống như một hình thức giới thiệu việc làm rồi thu tiền. Trong vụ này, các em không phải bị tê liệt về mặt ý thức nên không thể nói như một món hàng bị mua bán" - vị này giải thích. Bên cạnh đó, một cán bộ Công an thị xã Dĩ An cũng cho rằng: "Chủ quán hứa trả tiền lương cho các em thì không thể nói là mua bán trẻ em".

Chủ quán cà phê Ngọc Lan 79 và các bé gái được "hiệp sĩ" giải cứu vào ngày 12-11. Theo đại úy Lê Xuân Quang, Phó Công an phường Đông Hòa, cơ quan này đề nghị Công an thị xã Dĩ An làm văn bản trả lời cụ thể vụ việc cho Báo Người Lao Động về cách giải quyết.



Trước đó, trao đổi với phóng viên, 3 bé gái (13-14 tuổi) kể các em từ tỉnh Bình Thuận vào TP HCM xin việc. Sau khi lên mạng tìm kiếm thông tin thì gặp một đối tượng tên Công. Công hứa giới thiệu các em làm nhân viên phục vụ nhà hàng với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên sau đó, Công nói nhà hàng không còn tuyển người và chở các em đến quán cà phê Ngọc Lan 79 bán cho chủ quán với giá 4 triệu đồng/em.

Theo các em, khi biết đây là quán cà phê ôm, cả ba không chịu làm việc thì chủ quán yêu cầu phải trả lại số tiền đã đưa cho "cò". Do không có tiền trả nên người của quán buộc các em phải làm việc ít nhất 3 tháng, mức lương 4 triệu đồng/tháng. Dù biết các em không đủ tuổi nhưng chủ quán bảo phải ngồi chung với khách, cho khách "thoải mái". Ai phản đối sẽ bị mắng chửi. Các em luôn bị canh phòng để khỏi trốn.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Nguyễn Văn Tiến (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng cần khởi tố vụ án để điều tra vì chủ quán và "cò" có dấu hiệu phạm tội "Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em". " Mua bán trẻ em được hiểu là hành vi dùng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để trao đổi trẻ em (người dưới 16 tuổi) như một loại hàng hóa. Ở đây, vì các em mới chỉ từ 13-14 tuổi (dưới 16 tuổi) nên giao dịch giữa "cò" và chủ quán có thể có dấu hiệu của tội "Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em" theo điều 120 Bộ Luật Hình sự" - luật sư Tiến khẳng định.

Chưa khởi tố vụ nào

Đến nay, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã tham gia giải cứu nhiều bé gái thoát khỏi quán cà phê ôm ở Bình Dương, Đồng Nai. Anh cho biết chưa thấy vụ nào mà công an khởi tố. Anh Hải nhận định: "Vụ này có dấu hiệu của hành vi giữ người trái pháp luật. Khi vừa vào quán thì các em đã bị thu giữ sim điện thoại. Quán luôn có những thanh niên bặm trợn, xăm trổ canh chừng các em. Đến khuya thì các em phải leo lên cái gác nhỏ rồi người của quán rút thang không cho xuống… Các em muốn trốn khỏi quán cũng không được".

Một lãnh đạo công an cấp huyện tại tỉnh Bình Dương cho rằng nhiều người nhận định trong vụ việc này có dấu hiệu của các tội mua bán trẻ em, bắt giữ người trái pháp luật, dâm ô với trẻ em. "Theo quan điểm của tôi, nếu không bắt được quả tang thì khó chứng minh ai là người dâm ô, ai là người mua bán trẻ em. Chứng cứ, vật chứng đâu, rồi ai bắt giữ trẻ em, bắt giữ ra sao, ai thấy? Nếu chỉ dựa vào lời khai của những đứa trẻ thì công an có khởi tố, VKSND cũng không phê chuẩn" - vị này nói.

Trong khi đó, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải khẳng định loại "cò" này không phải là người môi giới lao động bình thường mà là những kẻ lừa lọc chuyên nghiệp. Họ được các chủ quán cà phê ôm "đặt hàng" nên chuyên săn tìm các thiếu nữ để bán.