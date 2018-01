Bãi giữ xe quận 1 khan hiếm, nhân viên chỉ nhận xe gửi nhanh

Theo ghi nhận của PV hôm nay (17.1), dù là ban ngày, lại giữa tuần nhưng nhiều bãi xe tại quận 1 vẫn quá tải. Hầu hết các bãi đều kín phương tiện. Thậm chí, xe của khách bị xếp sát nhau đến mức nếu không có sự trợ giúp của nhân viên thì không thể lấy được ra ngoài.

Tại một điểm gửi xe dưới hầm một trung tâm thương mại trên đường Nguyễn Huệ, người gửi xe khi chạy vào để gửi xe thì đều bị nhân viên ở đây hỏi là “khi nào lấy xe”. Nhiều người nói chỉ gửi vài chục phút, đi mua sắm thì được đồng ý cho vào. Tuy nhiên, cũng có nhiều người nói gửi đến tối, hoặc đi công chuyện thi bị từ chối với lý do “sắp hết giờ”.

Ghi nhận tại một bãi xe trên đường Huỳnh Thúc Kháng, lượng xe được gửi tại đây rất lớn, đa phần là xe gắn máy. Dù diện tích không còn lớn như trước do đã chia bớt cho một bãi bên cạnh nên khi đưa xe vào đây gửi nhiều người đành phải cắn răng chịu cảnh xe của mình bị trầy xước trong khi giá trông giữ tại đây không hề rẻ hơn những bãi khác.

Muốn được gửi xe tại quận 1 giờ không dễ, người gửi phải khai khi nào lấy xe ra, nếu lâu quá thì bị từ chối với lý do "hết giờ". Ảnh: T.S

Theo một nhân viên trông giữ xe, kể từ khi quận 1 không cho 48 bãi xe chiếm vỉa hè của các phường, phòng ban của quận hoạt động nữa thì hầu hết các bãi xe do tư nhân đầu tư đều quá tải nghiêm trọng. Hầu hết họ nhận giữ xe gắn máy chứ hiếm khi nhận giữ xe ôtô bởi phải để lối ra vào rộng, tốn diện tích.

“Giá mặt bằng quận 1 rất cao, nhận gửi xe máy thì còn có lãi chứ nhận giữ ôtô thì không lãi được bao nhiêu, thậm chí thua lỗ” – nhân viên này cho biết.

Theo UBND quận 1, trước tình trạng các bãi xe tư nhân thu giá cao hơn qui định, có biểu hiện chặt chém, quận 1 đã yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế quận 1 chỉ đạo Đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường quận 1 phối hợp với Chi Cục thuế quận 1, UBND 10 phường và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh, quy định về giá và niêm yết giá dịch vụ trông giữ xe; quy định hóa đơn, chứng từ và thực hiện nghĩa vụ thuế của các cơ sở kinh doanh dịch vụ giữ xe trên địa bàn quận 1.

Một số bãi xe có qui mô lớn trên địa bàn, quận 1 sẽ tổ chức kiểm tra thêm các nội dung về an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn điện, vệ sinh môi trường để đảm bảo các điều kiện an toàn cho người dân khi gửi xe tại các bãi này.