Ảnh: Xe buýt nhanh BRT bị ôtô, xe máy bủa vây tứ bề

Sáng sớm trên đường Lê Văn Lương, nơi có tuyến xe buýt nhanh BRT, nhiều tài xế ôtô có ý thức đi đúng làn đường của mình. Nhưng cũng có một số người trót đi vào làn xe buýt nhanh phải tìm cách lái sang nhưng đã hết chỗ. Tuyến xe buýt nhanh BRT chính thức hoạt động từ 31/12/2016, đúng vào dịp nghỉ Tết Dương lịch. Trong ba ngày đầu, phần lớn người dân về quê nên đường phố vắng, tuy nhiên đến sáng 3/1, ngày đầu đi làm trở lại, loại hình phương tiện vận tải công cộng mới này bắt đầu bộc lộ bất cập. Nhưng đến khi các tuyến đường Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu xuất hiện tình trạng ùn tắc, rất nhiều ôtô, xe máy đã đi vào làn dành riêng cho buýt nhanh. Và buýt nhanh đã chạy chậm hơn so với buýt thông thường bởi các tài xế xe màu vàng đỏ "luồn lách tốt hơn". Buýt nhanh sau khi đón trả khách tại nhà chờ đã xuất phát khá khó khăn do hàng loạt "xế hộp" tạt đầu. Không chỉ có ôtô mà người đi xe máy cũng nghênh ngang trước mũi buýt nhanh. Sáng 3/1, dù trời không mưa nhưng trên tuyến Lê Văn Lương tỷ lệ xe bốn bánh chiếm phần lớn diện tích mặt đường. Tình huống buýt nhanh bị mắc kẹt giữa các dòng phương tiện từ ba hướng do không kịp thoát đèn đỏ. Cảnh sát giao thông dù tham gia hỗ trợ ưu tiên cho BRT nhưng nhiều lúc đành đứng nhìn.

