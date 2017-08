Ảnh: Vẻ đẹp tuyệt vời thiên nhiên, con người Bình Thuận

Bình Thuận sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp nổi tiếng cả nước, nổi bật nhất là hải đăng Kê Gà với bề dày lịch sử và kiến trúc độc đáo. Đây là ngọn hải đăng cao nhất và lâu đời nhất Việt Nam, nằm ở vị trí chiến lược, có ý nghĩa quan trọng với ngành hàng hải và an ninh - quốc phòng. Ảnh: Hong Bao Toan. Nằm ở nơi đất mũi của tỉnh Bình Thuận, bãi biển La Gàn thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong có hình vòng cung mềm mại, thu hút khách du lịch nhờ màu nước biển xanh biếc đẹp mắt và những bãi đá đủ hình thù, màu sắc, tạo nên bức tranh thiên nhiên sinh động. Ảnh: Nam Phạm. Ngay tại xã Bình Thạnh còn có một địa điểm độc đáo khác, là bãi đá 7 màu nằm trong khu du lịch Cổ Thạch. Nơi đây được công nhận là bãi đá có hình dạng, màu sắc nhiều nhất Việt Nam, nổi bật giữa nền cát trắng xóa. Bãi đá hình thành tự nhiên do tác động của thủy triều và các dòng hải lưu. Ảnh: Nam Phạm Đảo Phú Quý là viên ngọc của du lịch Bình Thuận. Hòn đảo hoang sơ tuyệt đẹp với làn nước biển trong xanh như ngọc vỗ vào bờ cát trắng tinh, san hô đầy màu sắc, cùng bầu không khí rất thanh bình, yên ả. Ảnh: Nguyễn Phi Khang. Bãi biển Mũi Né yên bình trong buổi bình minh. Mũi Né được nhiều du khách đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đức Tài. Khi tới đây, du khách không nên bỏ lỡ dịp ghé thăm làng chài Mũi Né cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 23 km, để được trải nghiệm cuộc sống lao động của ngư dân miền biển. Đây cũng là điểm check-in nổi tiếng của nhiều bạn trẻ khi đặt chân tới Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Vũ Duy Phương. Khoảnh khắc bà con làng chài kéo lưới lúc bình minh vừa lên. Mọi người hăng say lao động và luôn ngập tràn hy vọng có mẻ lưới như mong đợi. Với đường bờ biển dài hơn 1 km và sóng yên gió lặng quanh năm, tàu bè nơi đây hoạt động rất nhộn nhịp, nghề đánh bắt hải sản phát triển. Ảnh: Trần Phương. Tới chợ cá cảng Mũi Né, bạn sẽ ngỡ ngàng trước sự tấp nập của nơi đây. Hàng trăm ngư dân đón những chuyến tàu đầy ắp cá tôm từ biển khơi trở về. Ảnh: Đông Giang. Người dân chài nơi vùng đất đầy nắng gió để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách nhờ sự thân thiện, chất phác và bình dị, đúng như vẻ nguyên sơ, thuần khiết của thiên nhiên. Ảnh: Đông Giang. Những loài cá cỡ nhỏ như cá cơm được cho vào lò hấp. Ngư dân ở lò sẽ ngồi lựa cá theo từng kích cỡ để chế biến. Trong ảnh, hai bạn trẻ đang lật các vỉ cá và đem phơi. Bên cạnh việc quan sát cách làm nghề chài lưới của ngư dân, du khách còn có thể mua hải sản tươi sống và nhờ người dân chế biến luôn với giá cực rẻ. Ảnh: Trần Phương. Được ví như tiểu sa mạc Sahara, đồi cát Bàu Trắng là điểm du lịch độc đáo không thể bỏ qua ở Bình Thuận. Nơi đây còn có tên là đồi cát bay bởi hình dáng thay đổi liên tục theo từng ngày từng giờ. Những đụn cát chập chùng trải dài mênh mông, ngút ngàn, sẽ khiến du khách bị choáng ngợp trước thiên nhiên kỳ diệu. Ảnh: Thành Em. Một cụ bà gần 80 tuổi cho thuê ván trượt tại đồi cát. Cuộc sống mưu sinh vất vả giữa cái nắng chói chang ban trưa, cụ vẫn tươi cười, ánh mắt hiền hậu, khiến ta không thể quên được tấm lòng mến khách của người dân tại mảnh đất đầy khắc nghiệt này. Cuộc thi ảnh "Dấu ấn Việt Nam" sẽ nhận bài dự thi đến hết ngày 28/8, kết quả sẽ được công bố từ 2/9 đến 5/9. Mời bạn gửi ảnh tham gia tại đây. Ảnh: Ducthao Cao.

