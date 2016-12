Ảnh: Quốc lộ 1 nứt toác sau đợt lũ lịch sử quét qua miền Trung

Lũ chồng lũ liên tục tràn qua gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua dốc Vườn Xoài (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Phía dưới nền đường qua khu vực này có mạch nước ngầm chảy thành dòng đang hoạt động mạnh nên đợt mưa lớn kéo dài đã gây xói lở nặng. Lũ xói ngầm khiến dốc vườn Xoài xuất hiện ba điểm sụt trượt, biến dạng mặt đường bê tông nhựa, gây sụt lún sâu. Trước tình hình này, ông Nguyễn Đức Hùng, Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên, cho hay ngay sau khi lũ rút, Công ty huy động hàng chục nhân viên cùng trang thiết bị huy động đến hiện trường dựng biển báo cảnh giới, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông và khắc phục hư hỏng. Cục Quản lý đường bộ III lên phương án kiên cố hóa các điểm sụt trượt, kết nối liên hoàn rãnh thoát ngầm tại khu vực này. Vệt nứt lớn kéo dài đoạn qua phường Xuân Đài (thị xã Sông Cầu). Mảng sạt trượt sau lũ dữ chiếm gần 1/2 lòng đường đoạn đi qua phường Xuân Đài (thị xã Sông Cầu). Cơ quan chức năng dựng biển cảnh báo nguy hiểm; đồng thời hạn chế người dân đi lại khu vực này. Sau nhiều năm tích góp gần 1 tỷ đồng, gia đình ông Nguyễn Mạnh Thung (ngụ khu phố Bình Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) vừa xây được ngôi nhà mới khang trang, ở chưa được bao lũ thì lũ lớn gây sạt trượt quốc lộ 1, kéo theo làm sập đổ nhà. "Nhà sụp đổ, nứt toác 2/3 nên những ngày qua hai vợ chồng và con trai phải đến hàng xóm ngủ nhờ vì sợ nhà tiếp tục đổ sập, nguy hiểm tính mạng", ông Thung nói. Lũ gây sụt trượt đất khiến nền nhà ông Thung sụp xuống sâu 2 m so với mặt đường quốc lộ 1. Lũ lớn gây sạt trượt quốc lộ 1 khiến nhiều nhà dân sống gần dốc vườn Xoài (huyện Tuy An) bị lở móng. Tường nhà dân bị nứt toác thành vệt dài. Chính quyền huyện Tuy An phải di dời khẩn cấp ba hộ dân với 12 nhân khẩu đến ở vùng cao an toàn. Lũ chảy xiết gây xói lở mái taluy âm hơn 30 m tại Km 1237+100, quốc lộ 1 đoạn qua phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn). Ông Tiết Đinh Quang, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.2 (Cục QLĐB III), cho biết thêm lũ lịch sử tràn qua gây ngập sâu hơn 10 điểm, tàn phá quốc lộ 1 qua Bình Định nặng nề. Lũ gây sạt đất, tạo hàm ếch ở mố cầu Huỳnh Kim đoạn qua phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn). "Hiện các nhà thầu, đơn vị đang tập trung hàn, vá các điểm xói lở, lõm sâu trên quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường", ông Quang cho hay. Nước xiết tạo "ổ voi" thành vệt dài, lõm sâu trên quốc lộ 1 đoạn qua tuyến tránh thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát). Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Bình Định cũng cho biết lũ chồng lũ khiến hạ tầng giao thông bị tổn thất nặng nề cho 17 cây cầu và gần 70km đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng. Trong đó, quốc lộ 1 đi qua địa bàn bị lũ hỏng nặng, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng khai thác toàn tuyến. Lũ băng qua quốc lộ 1 gây xói lở nặng trên tuyến tránh thị xã An Nhơn. Trong khi đó, đợt lũ lịch sử tràn qua gây ngập nhiều điểm trên quốc lộ 1, có nơi ngập sâu đến 1,4 m. Hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở tràn lấp mặt đường, xô đẩy dải phân cách, hộ lan, gây xói lở nền đường… đe dọa an toàn giao thông. Hiện các đơn vị đang tập trung gia cố, sửa chữa những vị trí hư hỏng để đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn.

