Ảnh: “Ông già Noel” lặn lội đêm lạnh tặng quà người vô gia cư

Xuất phát từ tấm lòng sẻ chia, yêu thương, một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội thực hiện chương trình gửi tặng những suất quà đến người vô gia cư vào tối thứ 4 hàng tuần, từ 23h đến 2h sáng hôm sau. Đến nay, nhóm đã tổ chức được 131 đợt tặng quà. Trong không khí mùa Giáng sinh đang đến gần, các bạn trẻ đã khoác lên mình bộ quần áo ông già tuyết, mang đến đêm Noel ấm áp cho những người vô gia cư. Nguyễn Quang Trường (được giao nhiệm vụ hóa thân thành ông già Noel) cho biết anh rất vui khi có thể giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời chàng trai 21 tuổi. Vỉa hè chính là “ngôi nhà” của những người không còn chốn nương thân. Giữa đêm đông, họ phải cuốn chăn thật chặt để tránh gió rét. 50 suất quà do nhóm bạn trẻ chuẩn bị bao gồm xôi, giò và sữa, được trao tận tay cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi tặng quà, “ông già Noel” còn nán lại nói chuyện với người vô gia cư. Bà Thảo (quê Nghệ An) bất ngờ khi nửa đêm có người đến gõ cửa “túp lều” của mình. Bà cho biết đây là lần đầu tiên trong đời bà được nhận quà Giáng sinh. Đối với những người đã chìm sâu vào giấc ngủ, “ông già Noel” nhẹ nhàng đặt hộp quà bên cạnh. Không chỉ tặng quà cho người vô gia cư, nhóm bạn trẻ cũng hướng đến những người lao động mưu sinh giữa đêm tối. Họ đang cố nhặt nhạnh những gì còn sót lại của một ngày để bữa cơm gia đình thêm no đủ. Người đàn ông đến từ Nam Định này tỏ ra rất bất ngờ khi được nhận quà. Anh tâm sự: “Tôi sẽ mang món quà này về cho con gái, chắc là cháu thích lắm”. Có những “khách hàng” đã trở nên thân thiết với nhóm bạn trẻ nên vào thứ 4 hàng tuần, họ lại mong ngóng như người thân trở về. Những cái ôm thật chặt làm xua tan giá rét của đêm đông. Ông Hùng (quê Sơn Tây, Hà Nội) không giấu được niềm xúc động khi nhận ra các bạn trẻ đã quá quen thuộc với ông hàng tuần.

