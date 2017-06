Ảnh: Mưa cực lớn khiến đường phố Hà Nội biến thành sông

Từ khoảng 7h30 ngày 13/6, cơn mưa dông kèm theo sấm sét lớn bắt đầu trút xuống toàn bộ khu vực thành phố Hà Nội. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, mưa mới bắt đầu ngớt. Do ảnh hưởng của mưa lớn, đường Trường Chinh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) bị ngập úng nhiều đoạn. Nước ngập mênh mông trên đường Trường Chinh sau mưa khiến các phương tiện tham gia lưu thông trên đường này gặp nhiều khó khăn, đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Một số người dân phải xách giày khi đi bộ trên đường Trường Chinh do Hà Nội ngập. Người đi xe máy tìm mọi cách để khỏi bị ướt giày, dép, quần, áo khi di chuyển qua đường Trường Chinh (Hà Nội). Một số hộ dân sống hai bên đường Trường Chinh rơi vào cảnh khốn đốn do nước mưa ngập chảy vào nhà. Người dân phải sử dụng tấm ván để ngăn nước. Nước ngập chảy lênh láng vào nhà dân ở đường Trường Chinh. Một số xe máy bị chết máy, lái xe phải dắt bộ do nước. Giao thông trên đường Trường Chinh thường xuyên bị ùn tắc, các phương tiện phải chen nhau từng cm. Một số xe máy lao lên vỉa hè để tìm lối đi do phía dưới đường đang bị ngập nước. Người đi bộ len lỏi qua dòng xe máy để tìm lối đi trên vỉa hè đường Trường Chinh. Trong khi đó, đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bị ngập úng nặng sau mưa. Người đi đường băng qua "sông" ở Hà Nội. Nước ngập rất sâu trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội). Một số phụ nữ đi xe máy không thể di chuyển được qua mực nước ngập sâu, họ đành phải dắt bộ tìm lối đi khác ở đường Lê Trọng Tấn. Nhiều xe máy bị chết máy. Theo Công ty thoát nước Hà Nội, đến thời điểm 8h, lượng mưa đo được tại Bắc Thăng Long là 33,9mm, Xuân Đỉnh 36,2mm, Hoàng Quốc Việt 30,9mm, Cầu Giấy 28,7mm, Nam Từ Liêm 54,9mm, Phú Đô 42,9mm, Mễ Trì 25,1mm, Hoàng Cầu 56,8mm, Hồ Tây 50,5mm, Láng 67,7mm, Vân Hồ 66,7mm, Hoàn Kiếm 62,6mm, Long Biên 28,1mm, Linh Đàm 30,1mm, Hà Đông 20,1mm, Yên Nghĩa 27,1mm, Văn Miếu 83,2mm, Tây Mỗ 51,4mm, Kim Liên 79,3mm… Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, mực nước ở đường Lê Trọng Tấn chưa có dấu hiệu rút. Công ty thoát nước Hà Nội cho biết thêm: Hiện tại, mưa vẫn đang tiếp diễn trên địa bàn thành phố, công ty vẫn bố trí công tác ứng trực thu gom rác trước ga thu, vệ sinh mặt đường và vận hành các trạm bơm để hạ mực nước trên hệ thống chủ động đối phó với trận mưa tiếp theo.

