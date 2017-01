Ảnh: Làng hoa Sài Gòn tất bật vào mùa thu hoạch Tết

Gần đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, khắp cánh đồng các làng hoa nổi tiếng ở quận 12, Gò Vấp, Hóc Môn (TP HCM) vàng rực sắc cúc vàng, hướng dương, cúc mâm xôi... Cảnh sắc các làng hoa ở Sài Gòn càng thêm rực rỡ khi xen giữa những luống cúc vàng là bạt ngàn hoa mào gà đỏ thắm. Tại cánh đồng hoa hướng dương trên đường Lê Thị Riêng (quận 12), từ mờ sáng, nhiều nông dân đã có mặt, cần mẫn với công việc tưới nước, bón phân cho hoa. Tất cả đang háo hức cho vụ mùa thu hoạch đang đến, được đếm từng ngày. “So với các ruộng hoa khác thì ruộng hoa của tôi đạt hơn. Dù chưa tới cận Tết nhưng cả ngàn chậu cúc, hoa mào gà đều được thương lái đến tận nơi để đặt. Tôi cũng sẽ dành một phần chậu cúc đi bán cho vui những ngày giáp Tết”, chị Nguyễn Thị Bích ở quận 12 chia sẻ. Trong khi đó, nhiều nông dân khác lại than thở, do ảnh hưởng thời tiết thất thường nên hàng nghìn chậu hoa cúc không kết nụ, hoặc nở sớm. "Tôi phải vứt bỏ hàng nghìn chậu cúc. Giờ còn gần một nửa số cúc trên ruộng hoa ra bông và đã có thương lái tìm đến đặt mua nên tôi cũng mừng. Tuy nhiên, trồng hoa Tết năm nay tôi chắc lỗ phải vài chục triệu đồng”, một nông dân ở quận Gò Vấp than thở. Theo người dân trồng hoa ở Sài Gòn, do hoa mất mùa nên những ngày cận Tết, rất nhiều thương lái tìm đến đặt mua và ra giá cao hơn nhưng do đã có người đặt cọc trước nên những thương lái đến mua sau đều ra về tay không. “Nhìn vậy chứ cả cánh đồng hoa này đều có người đặt mua hết rồi. Giờ chỉ chờ ngày cận Tết là chở đi thôi. Tuy nhiên, thời điểm này không thể lơ là vì có khi “tiền sắp vào tay mà còn bị tuột ra” vì sâu ăn hoa, mưa trái mùa", cô Lành - nông dân trồng hoa ở Hóc Môn - cho biết. Theo dự báo của các nhà vườn, giá hoa năm nay sẽ đồng loạt tăng từ 10 – 20% so với năm 2016. Những nụ hoa của được các nông dân tỉ mỉ chăm sóc. Người nông dân trồng hoa ở Sài Gòn đang hi vọng sẽ cung ứng cho thị trường những đóa hoa đẹp nhất để Tết thêm rộn ràng.

