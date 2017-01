Ảnh: Kỳ hoa dị thảo đổ về hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn

Hội Hoa xuân Đinh Dậu 2017 tại Công viên Tao Đàn, quận 1, TP.HCM, với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng” diễn ra từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng. Hội hoa xuân trưng bày 4.000 hiện vật thuộc các bộ môn: hoa mai; hoa sứ; hoa lan; kiểng cổ - bonsai; non bộ - tiểu cảnh; xương rồng... Trong những ngày qua, hàng trăm tác phẩm bonsai của nghệ nhân ở TP.HCM, các tỉnh lân cận và nước ngoài được vận chuyển tới trưng bày. Trong ảnh là tác phẩm "Vạn lộc kỳ sơn" do nghệ nhân Đỗ Xuân Phúc, quận 12, mang tới dự thi. Tác phẩm bonsai khá đồ sộ "Hà Nhai vãn độ" cũng của nghệ nhân Đỗ Xuân Phúc . Tác phẩm "Tiếng vọng Côn Sơn" của nghệ nhân Võ Đại Phong, quận Thủ Đức, như một khu rừng thu nhỏ. Ông Nguyễn Văn Hiền, huyện Hóc Môn, cho biết tác phẩm "Vịnh đèo Ngang" của ông ngoài cây phi lao nuôi hơn 10 năm qua, điều đặc biệt là bệ gỗ sao độc đáo. Bệ cây này được nghệ nhân lấy cảm hứng từ đèo Ngang nằm giữa tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Cây si có dáng tầng tầng lớp lớp được nhập từ nước ngoài. Nhiều loài bonsai lạ, đẹp mắt tạo nên ấn tượng và mới lạ hơn cho hội hoa xuân năm nay. Một trong những cây cảnh độc đáo được tỉa lá xanh, chuẩn bị ra lá mầm vào dịp Tết. Cây me cổ thụ nhiều tán rộng. Cây me đặc biệt với những chùm quả chín vào đúng dịp Tết. Cây dâu có hàng trăm quả chín mọng. Đặc biệt trong hội hoa xuân năm nay lần đầu tiên xuất hiện cây dừa 3 thân. Cây dừa này có xuất xứ từ Định An (Trà Vinh). Chậu mai nặng 2,5 tấn, tán rộng 3,5 m. Cây mai độc này được đưa từ cù lao Bác Tôn (Long Xuyên, An Giang) tới hội hoa xuân. Ngoài ra, hội hoa xuân tại Công viên Tao Đàn còn có nhiều chậu hoa sứ, tùng, được nhập từ Nhật Bản, hồng từ Sa Đéc, cúc từ Đà Lạt... Trong ngày 24 tháng Chạp, nhiều loài cây cảnh, hoa được vận chuyển tới Công viên Tao Đàn để chuẩn bị phục vụ khách tham quan từ ngày mai, 25 tháng Chạp.

