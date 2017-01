Ảnh: "Khoác áo mới" cho dàn thuyền chở khách trẩy hội chùa Hương

Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Trưởng ban tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2017 - cho biết: "Năm nay, lễ hội có chủ đề “Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch”, do vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống cháy nổ; bảo vệ môi trường... sẽ được ban tổ chức phối hợp cùng các đơn vị lực lượng chức năng thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ hơn". Ông Hậu cho biết, sẽ có khoảng 5.000 người tham gia phục vụ lễ hội chùa Hương năm 2017. Để phục vụ hàng nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế trẩy hội chùa Hương, ban tổ chức đã tiến hành sơn xanh, đóng biển 4.000 chiếc đò, thuyền đặt tại các bến trên suối Yến. Những lái đò chở khách đều có kỹ năng, được qua lớp đào tạo và có văn hóa ứng xử khéo léo. Các đò, thuyền đã được trang bị ghế ngồi mới, mái lợp. Ban tổ chức quy định, xuồng máy chỉ được trang bị cho các lực lượng chức năng, nếu ngồi trên xuồng phải mặc đồng phục ngành, phát hiện dùng xuồng máy chở khách sẽ bị xử phạt nặng. Các đò chở khách đều phải trang bị phao cứu sinh mà ban tổ chức đặt và phê duyệt. Lái đò tham gia chèo khách được ghi tên lên bảng thông báo vừa để du khách dễ dàng nhận biết, ban tổ chức dễ dàng theo dõi. Trường hợp lái đò nào vi phạm quy định, không đủ điều kiện đảm bảo an toàn đón đưa khách, ban tổ chức sẽ gạch tên, loại bỏ và ghi rõ ràng lên bảng thông báo. Giá vé tham quan, vé đi đò cùng số điện thoại liên hệ trực tiếp đến ban tổ chức nếu du khách muốn phản ánh bức xúc hoặc chưa hài lòng về các dịch vụ khi đến Lễ hội chùa Hương 2017 được ban tổ chức niêm yết, ghi rõ ràng lên bảng thông báo, cắm ở nhiều nơi trong khu vực lễ hội (phí thắng cảnh 80.000 đồng/vé, vé ưu đãi 40.000 đồng/vé; Giá vé xuống đò Hương Tích: 50.000 đồng/vé (vào+ra); Long Vân, Tuyết Sơn là 35.000 đồng/vé (vào+ra). Nhân viên tại trạm kiểm soát thuyền, đò trên suối Yến đều sẽ làm việc chặt chẽ, kiểm soát kỹ càng các lượt thuyền, đò. Ban tổ chức lễ hội vẫn tổ chức việc đốt rác thải để đảm bảo môi trường sạch sẽ cho không gian Lễ hội chùa Hương năm 2017 trên cả đường bộ và dòng suối Yến. Hiện tại, các ki - ốt kinh doanh trong khu vực lễ hội đang hối hả, tất bật sửa sang để kịp thời gian phục vụ du khách về trẩy hội chùa Hương. Nguyên vật liệu, hàng hóa nhanh chóng được đưa vào bên trong các ki - ốt phục vụ lễ hội. Mọi công tác chuẩn bị sẽ được hoàn tất trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Ban tổ chức sẽ không thu vé khách đến chùa Hương vào ngày 30 và mùng 1, mùng 2 Tết. Đến ngày khai hội (mùng 6 Tết) mới tiến hành thu vé.

