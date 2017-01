Ảnh: Giao thông rối loạn hiếm thấy trên quốc lộ 50 ở Sài Gòn

Quốc lộ 50 đoạn từ bến xe quận 8 đến cầu Ông Thìn dài gần 10 km hướng về nghĩa trang Đa Phước bị kẹt cứng sáng nay. Từ 4h, người dân đổ về nghĩa trang tảo mộ được xem là một trong những nguyên nhân khiến giao thông rối loạn. Do đây là trục đường kết nối đi các địa phương nên xe tải dịp này hoạt động tấp nập. Một người dân sống ở khu vực này khẳng định: "Nhiều lần ùn tắc nhưng kéo dài tới 8 giờ như hôm nay là chưa từng thấy". Là ngày Chủ nhật cuối cùng của năm Bính Thân, nhiều người dân tranh thủ mua sắm trước kỳ nghỉ Tết. Nhiều người từ TP.HCM về quê ở các tỉnh miền Tây đi qua quốc lộ 50 (giáp Long An) cũng được cho là nguyên nhân gây nên tình trạng ùn tắc giao thông. Xe rác bị kẹt cứng giữa dòng người nhiều giờ và phả ra mùi khó ngửi nồng nặc xung quanh. Người dân ngộp trong cảnh kẹt xe, khói bụi hàng giờ đồng hồ với quãng đường dài hàng km. Xe tải, container xếp hàng dài gần 1 km trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn giao với quốc lộ 50. Nhiều người ngán ngẩm khi chịu cảnh kẹt xe hàng giờ đồng hồ. Anh Trường (nhà quận 9, đi về quê Long An tảo mộ người thân) cho biết anh đi qua đây bị ùn lại mất hơn 2 giờ. Anh định quay đầu xe tìm đường khác nhưng không thể được vì phương tiện quá đông, đành chịu cảnh nhích từng chút một giữa dòng người. Đến 11h, tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra gây khó khăn cho nhiều người đi đường. Các hướng di chuyển đều trong tình trạng khó nhúc nhích. Hơn chục CSGT, dân phòng cùng người dân tình nguyện tham gia điều tiết. Đến 12h, giao thông có phần thông thoáng nhưng các phương tiện vẫn phải di chuyển rất chậm.

