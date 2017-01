Ảnh Ga Sài Gòn đông đúc hành khách ngày cận Tết

Sợ trễ tàu nên nhiều người đã đến từ rất sớm, trước giờ tàu chạy đến vài giờ đồng hồ khiến cho ga Sài Gòn ngày cận tết lượng khách tăng đột biến. Nhân viên nhà gà hướng dẫn hành khách. Trong ngày 25/1 có 20 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn đưa khoảng 16 ngàn hành khách về quê đón Tết. Càng sát với thời gian Tết, hành khách càng cẩn trọng hơn khi đa số đều đến từ rất sớm vì sợ trễ tàu. Do đó, tại các sảnh chờ trong ga lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Nhiều người phải nhờ tới lực lượng bảo vệ để giúp khuân vác hành lí chạy vào cho kịp giờ. Bảo vệ tận tình hướng dẫn để hành khách không bị lỡ chuyến. Vì giáp Tết nên nhu cầu của khách hàng rất cao. Hành khách ngồi cả xuống dưới sàn ở mọi nơi, trên cầu thang và cả bên ngoài khuôn viên ga. Vẫn còn có rất nhiều trường hợp đến sát với giờ tàu chạy khi cửa kiểm soát đã đóng. Trong những ngày qua, ga Sài Gòn đã làm nghiêm việc kiểm tra giấy tờ tùy thân và đã từ chối phục vụ nhiều trường hợp mang giấy tờ tùy thân không đúng với thông tin trên vé. Cũng đã xuất hiện trường hợp trùng chỗ do mua vé từ cò và đã chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý. Công tác an ninh trật tự cũng được đảm bảo khá tốt, không có các trường hợp cướp giật, móc túi… Nhiều khách hàng chờ đợi quá lâu nên tranh thủ chợp mắt.

