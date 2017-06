Ảnh: Bản tình ca của biển trên hai xã đảo tuyệt đẹp ở Quy Nhơn

Sau hơn 12h giờ rên chuyến tàu du lịch TP.HCM - Quy Nhơn, chúng tôi đặt chân tới thành phố biển Quy Nhơn, trùng hợp với thời điểm Tết Đoan Ngọ. Người dân nơi đây có phong tục nhảy xuống biển tắm vào lúc 12h để diệt sâu bọ. Khung cảnh rất náo nhiệt và sôi động. Từ khu vực đầm Thị Nại, ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố với những dãy núi chập chùng, xanh mát. Cầu Thị Nại, cây cầu vượt biển dài nhất nước ta hiện nay (2,5 km), nối thành phố Quy Nhơn với khu kinh tế Nhơn Hội. Chúng tôi đi theo QL19B hướng về xã Nhơn Lý. Con đường trải nhựa rất đẹp, phẳng lì băng qua những cồn cát nóng bỏng. Trên đường vào Nhơn Lý, thời tiết lúc rất đẹp, trời trong xanh, nắng nhẹ, thích hợp cho những hoạt động ngoài trời. Khi tới Nhơn Lý, du khách có nhiều sự lựa chọn vui chơi như thuê thuyền ra đảo Kỳ Co tắm biển, lặn biển ngắm san hô, thưởng thức hải sản của người dân địa phương hoặc tham quan Eo Gió. Trong ảnh là đường vào Eo Gió. Những ngọn núi cao ngất rất đẹp cho du khách chụp hình. Toàn cảnh Eo Gió, nơi được bao bọc bởi những dãy núi hình cánh cung, tạo nên cảnh đẹp rất kì vĩ. Với đặc thù địa hình như vậy, người ta gọi đây là Eo Gió, nghĩa là eo biển hút gió. Tại đây có đường dẫn xuống bãi đá phía dưới. Lưu ý tại Eo Gió không có bãi cát để tắm biển, nên các bạn cẩn thận khi muốn tắm biển ở đây. Từ Eo Gió, du khách có thể thuê thuyền hoặc cano để đến với đảo Kỳ Co cách đó chừng 30-40 phút di chuyển. Toàn cảnh xã Nhơn Lý nhìn từ trên cao. Nghề chính của người dân vẫn là đi biển đánh bắt thủy hải sản. Gần đây, du lịch phát triển, họ làm thêm dịch vụ cho thuê thuyền, hướng dẫn du khách tham quan đảo. Trong ảnh là bức tượng Phật đôi Quan Âm cao nhất Việt Nam (30m) của tịnh xá Ngọc Hoà, điểm đến của nhiều du khách khi ghé thăm Nhơn Lý. Vị trí của Nhơn Lý (màu đỏ) trên bản đồ Ngày hôm sau chúng tôi đến với Nhơn Hải, một xã ngoại ô khác của Quy Nhơn, nằm ở hướng ngược lại với Nhơn Lý, cách trung tâm chừng hơn 20 km. Đường vào Nhơn Hải đi qua những con đường đèo rất đẹp và ấn tượng. Giống với Nhơn Lý, Nhơn Hải cũng là một làng chài của ngư dân bản địa, tuy nhiên không phát triển du lịch bằng Nhơn Lý, không gian nhẹ nhàng, bình yên hơn rất nhiều. Trong ảnh là một trong hai con đường trung tâm của xã. Đường này chạy men theo bờ biển, đường còn lại đi xuyên qua khu dân cư. Chúng tôi đến Nhơn Hải vào buổi sáng, khi những chiếc thuyền của ngư dân đã cập bến sau một đêm đánh bắt trên biển. Tại Nhơn Hải, du khách có thể thuê thuyền của ngư dân để đến với hòn Khô, cù lao Xanh, những nơi tuyệt vời cho việc tắm biển và lặn biển. Sâu trong làng, mặt bên kia là khu vực dân cư đông đúc với những mái ngói nhỏ xinh ẩn hiện. Nhà của ngư dân thường nhỏ và thấp để tránh bão, phù hợp với khí hậu miền biển. Ngoài những thuyền gỗ công suất lớn, thuyền thúng là phương tiện di chuyển, làm việc rất phổ biến của người dân Nhơn Hải. Khi không sử dụng, chúng được kéo lên bờ. Biển ở đây rất đẹp, nước trong xanh nhìn thấy tận đáy. Chúng tôi thấy có một vài hostel của người dân bản địa để phục vụ du khách nhưng đa phần là du khách quốc tế. Sâu bên trong khu dân cư có những công trình kiến trúc tôn giáo như chùa, đền thờ, nhà thờ tổ vạn chài... Thời tiết nắng nóng, chúng tôi giải nhiệt bằng cách ghé quán chè ngay trước cổng chùa. Lúc đó cũng có mấy đứa trẻ đang ngồi ăn ở đây. Một bạn nhỏ được giao nhiệm vụ đi mua đá về. Bạn ấy nhanh chóng nhập bọn với những người bạn. Tụi nhỏ ăn ly chè giá 2.000-3.000 đồng, sau đó ra quán chơi điện tử một chút rồi về. Ly sâm bổ lượng mát rượi đủ sức xua tan cái nắng gay gắt đầu hè. Ly to có giá 5.000 đồng.

