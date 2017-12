Án mạng kinh hoàng dùng xà beng đánh chết người ở Hải Dương

Công an tinh Hải Dương, Công an huyện Nam Sách cùng các đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ vụ án mạng người đàn ông cầm xà beng đánh chết người do mâu thuẫn, cãi vã xảy ra tại xã Minh Tân (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).



Theo Chủ tịch UBND xã Minh Tân – ông Nguyễn Đức Tuyển, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Ba (SN 1985, trú tại thôn Mạc Xá, xã Minh Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Còn đối tượng tình nghi gây ra vụ án mạng là Đặng Văn Hoạch (SN 1976, thôn Hùng Thắng, xã Minh Tân, huyện Nam Sách).

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu về vụ án mạng dùng xà beng giết người, vào khoảng 13h30 ngày 26/12, Nguyễn Văn Ba là thợ xây đang xây dựng công trình cho nhà anh Đặng Văn Ngôn (SN 1976) tại thôn Hùng Thắng, xã Minh Tân. Đúng lúc này, Đặng Văn Hoạch sang nhà anh Ngôn chơi. Tại đây, anh Ba và Hoạch đã có mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Trong lúc nóng giận, anh Ba có những lời nói khiếm nhã, chửi bới. Bực tức vì bị Ba xúc phạm, Hoạch đã dùng xà beng nhổ đinh của thợ xây đánh vào đầu anh Ba khiến anh này trọng thương. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và chuyển lên Bệnh viện Việt Đức sau đó nhưng do vết thương nặng, anh Ba tử vong vào khoảng 14h ngày 27/12.

Sau khi gây án, Hoạch đã đến trụ sở Công an xã Minh Tân để đầu thú. Ngay trong buổi chiều 26/12, Công an tinh Hải Dương, Công an huyện Nam Sách cùng các đơn vị chức năng đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoạch.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.