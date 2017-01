Những vật phẩm hình gà hút khách năm mới Đinh Dậu 2017

Năm nay, tượng gà mạ vàng có tên Kỳ Linh Đinh Dậu 2017 hứa hẹn sẽ là món quà độc đáo, ý nghĩa trong dịp năm mới. Vật phẩm hình gà này được các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng và làng dát vàng Kiêu Kỵ nghiên cứu, chế tác cầu kỳ theo hình thức thủ công truyền thống. Nguyên liệu chế tác linh vật gà vàng được lựa chọn kỹ lưỡng, đất sét trắng lấy từ vùng đất linh thiêng (đền Trần) hòa quyện với nước sông Hồng, tráng trong men ngọc, tôi trong lửa đỏ, phủ vàng ròng sang quý. Đây sẽ là tác phẩm quà Tết độc nhất vô nhị năm 2017. Theo xu hướng “năm con nào, tiền con nấy”, Tết Đinh Dậu năm nay, nhiều loại tiền in hình gà đang được rao bán với đủ mẫu mã, xuất xứ cũng như giá bán. Ảnh: Phụ Nữ TP HCM. Năm nay, tờ tiền in hình gà nhũ vàng mệnh giá 2 USD do Mỹ phát hành đang được rao bán với giá khoảng 450.000 đồng/tờ, đắt gấp 10 lần giá trị thực của tờ tiền nhưng vẫn được nhiều người săn lùng. Ảnh: Internet. Thị trường năm nay còn có nhiều loại tiền lì xì in hình gà khác như tờ 100 đô la của Macao. Tiền con gà Macao mệnh giá 100 là loại tiền kỉ niệm được Macao cho phát hành thử nghiệm phục vụ lì xì cho dịp Tết Đinh Dậu. Tờ tiền với màu đỏ hồng khá tươi tắn, với hình ảnh chú gà trống cách điệu ở cả hai mặt trước và sau. Tờ tiền đặc biệt này có giá bán trên thị trường là 30.000 đồng/tờ. Ảnh: Internet. Tiền con gà Macau 10 Patacas 2017 là một trong những tờ tiền lì xì hình con gà được chú ý nhiều nhất. Tờ tiền này được Macau cho phát hành để phục vụ nhu cầu lì xì, kỉ niệm trong dịp tết con gà 2017 sắp tới, nó đặc biệt có ý nghĩa với những nước Á Đông có truyền thống ăn Tết âm lịch, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Internet. Cây kiểng hình gà cũng là một trong những sản phẩm hút khách trong dịp Tết năm nay. Ông Nguyễn Văn Toản (57 tuổi, người dân địa phương thường gọi là nghệ nhân Năm Thoại) ở ấp 4, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đã sản xuất được hàng chục con kiểng gà để bán vào dịp Tết Nguyên đán 2017 tới. Ảnh: Dân Việt. Loại cây kiểng hình gà đặc biệt này được làm từ cây bông trang có tuổi thọ cao nên được bán với giá hàng trăm triệu đồng mỗi cặp. Ảnh: Dân Việt. Theo nghệ nhân Năm Thoại, cây bông trang khó tìm mua về làm kiểng, nhất là đối với loại cây lớn có tuổi thọ lâu năm nên giá bán ra của loại kiểng thú này cũng cao, thuộc dạng quý hiếm. Cụ thể là khoảng 100 triệu đồng/cặp đối với kiểng gà loại nhỏ và 150 triệu đồng/cặp đối với loại lớn. Riêng đàn gà con (trên 10 con) cũng có giá khoảng 75 triệu đồng. Ảnh: Dân Việt. Nếu các năm trước dừa chỉ được in chữ và thiết kế theo hình dáng hồ lô thì Tết Đinh Dậu năm nay xuất hiện một loại dừa với trái to, bóng và khắc họa thêm hình Song Kê (gà), Phúc Lộc Thọ, Quan âm Bồ tát…Để tạo hình trái dừa độc đáo có hình gà, Quan âm Bồ tát, Phúc - Lộc - Thọ…, phải làm ra được những chiếc khuôn chuẩn để ép vào trái dừa trong một thời gian nhất định. Ảnh: Vnexpress. Đến khi thu hoạch, muốn trái dừa đẹp mắt và có màu hấp dẫn, các thợ làm sẽ phủ lên một lớp sơn nhũ. Chính vì sản xuất công phu và lựa chọn trái kỹ càng nên giá sản phẩm khá cao. Giá khởi điểm của sản phẩm là 790.000 đồng/trái và sẽ tăng theo từng thời điểm. Đặc biệt, từ sau ngày 21/1/2017 trở đi giá sẽ lên gần 1,2 triệu đồng/trái. Ảnh: Vnexpress.

Năm nay, tượng gà mạ vàng có tên Kỳ Linh Đinh Dậu 2017 hứa hẹn sẽ là món quà độc đáo, ý nghĩa trong dịp năm mới. Vật phẩm hình gà này được các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng và làng dát vàng Kiêu Kỵ nghiên cứu, chế tác cầu kỳ theo hình thức thủ công truyền thống. Nguyên liệu chế tác linh vật gà vàng được lựa chọn kỹ lưỡng, đất sét trắng lấy từ vùng đất linh thiêng (đền Trần) hòa quyện với nước sông Hồng, tráng trong men ngọc, tôi trong lửa đỏ, phủ vàng ròng sang quý. Đây sẽ là tác phẩm quà Tết độc nhất vô nhị năm 2017. Theo xu hướng “năm con nào, tiền con nấy”, Tết Đinh Dậu năm nay, nhiều loại tiền in hình gà đang được rao bán với đủ mẫu mã, xuất xứ cũng như giá bán. Ảnh: Phụ Nữ TP HCM. Năm nay, tờ tiền in hình gà nhũ vàng mệnh giá 2 USD do Mỹ phát hành đang được rao bán với giá khoảng 450.000 đồng/tờ, đắt gấp 10 lần giá trị thực của tờ tiền nhưng vẫn được nhiều người săn lùng. Ảnh: Internet. Thị trường năm nay còn có nhiều loại tiền lì xì in hình gà khác như tờ 100 đô la của Macao. Tiền con gà Macao mệnh giá 100 là loại tiền kỉ niệm được Macao cho phát hành thử nghiệm phục vụ lì xì cho dịp Tết Đinh Dậu. Tờ tiền với màu đỏ hồng khá tươi tắn, với hình ảnh chú gà trống cách điệu ở cả hai mặt trước và sau. Tờ tiền đặc biệt này có giá bán trên thị trường là 30.000 đồng/tờ. Ảnh: Internet. Tiền con gà Macau 10 Patacas 2017 là một trong những tờ tiền lì xì hình con gà được chú ý nhiều nhất. Tờ tiền này được Macau cho phát hành để phục vụ nhu cầu lì xì, kỉ niệm trong dịp tết con gà 2017 sắp tới, nó đặc biệt có ý nghĩa với những nước Á Đông có truyền thống ăn Tết âm lịch, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Internet. Cây kiểng hình gà cũng là một trong những sản phẩm hút khách trong dịp Tết năm nay. Ông Nguyễn Văn Toản (57 tuổi, người dân địa phương thường gọi là nghệ nhân Năm Thoại) ở ấp 4, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đã sản xuất được hàng chục con kiểng gà để bán vào dịp Tết Nguyên đán 2017 tới. Ảnh: Dân Việt. Loại cây kiểng hình gà đặc biệt này được làm từ cây bông trang có tuổi thọ cao nên được bán với giá hàng trăm triệu đồng mỗi cặp. Ảnh: Dân Việt. Theo nghệ nhân Năm Thoại, cây bông trang khó tìm mua về làm kiểng, nhất là đối với loại cây lớn có tuổi thọ lâu năm nên giá bán ra của loại kiểng thú này cũng cao, thuộc dạng quý hiếm. Cụ thể là khoảng 100 triệu đồng/cặp đối với kiểng gà loại nhỏ và 150 triệu đồng/cặp đối với loại lớn. Riêng đàn gà con (trên 10 con) cũng có giá khoảng 75 triệu đồng. Ảnh: Dân Việt. Nếu các năm trước dừa chỉ được in chữ và thiết kế theo hình dáng hồ lô thì Tết Đinh Dậu năm nay xuất hiện một loại dừa với trái to, bóng và khắc họa thêm hình Song Kê (gà), Phúc Lộc Thọ, Quan âm Bồ tát…Để tạo hình trái dừa độc đáo có hình gà, Quan âm Bồ tát, Phúc - Lộc - Thọ…, phải làm ra được những chiếc khuôn chuẩn để ép vào trái dừa trong một thời gian nhất định. Ảnh: Vnexpress. Đến khi thu hoạch, muốn trái dừa đẹp mắt và có màu hấp dẫn, các thợ làm sẽ phủ lên một lớp sơn nhũ. Chính vì sản xuất công phu và lựa chọn trái kỹ càng nên giá sản phẩm khá cao. Giá khởi điểm của sản phẩm là 790.000 đồng/trái và sẽ tăng theo từng thời điểm. Đặc biệt, từ sau ngày 21/1/2017 trở đi giá sẽ lên gần 1,2 triệu đồng/trái. Ảnh: Vnexpress.