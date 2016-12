Những mặt hàng ăn theo ông Donald Trump gây sốt thị trường

Công nhân tại Ogawa Studio, nơi sản xuất mặt nạ cao su duy nhất tại Nhật Bản, đã phải nỗ lực hoàn thành hàng loạt đơn hàng đặt làm mặt nạ Tổng thống Donald Trump sau chiến thắng của ông hồi đầu tháng 11/2016. Đây là một trong những sản phẩm ăn theo ông Donald Trump đã gây sốt trên thị trường trong năm qua. Ảnh: AP. Theo Giám đốc điều hành nhà máy Takahiro Yagihara, một tuần sau bầu cử Mỹ, 23 công nhân tại nhà máy ở Saitama, phía bắc ngoại ô Tokyo, phải sản xuất 350 mặt nạ hình ông Trump mỗi ngày, tăng từ 45 đơn trước bầu cử Mỹ. Ảnh: AP. Điểm nhấn trên mặt nạ là màu tóc và biểu hiện đặc trưng trên khuôn mặt của ông Trump. Ảnh: AP. Ban đầu, công nhân phun lớp sơn vàng nâu cho da và vàng cho tóc. Sau đó, họ sẽ tự tay vẽ các chi tiết như đôi mắt xanh lên mặt nạ sao cho giống người thật. Ảnh: AP. Nhân việc tỷ phú Donald Trump chạy đua vào Nhà Trắng, một số công ty Trung Quốc đang kiếm bộn tiền nhờ sản xuất giấy vệ sinh có khuôn mặt ông. Công ty Giấy cao cấp Thanh Đảo, có trụ sở ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, với doanh thu bán “giấy vệ sinh Donald Trump” tăng chóng mặt kể từ giữa tháng 2 năm nay. Ảnh: Amazon.com. Được biết, giá bán buôn cho mỗi cuộn giấy vệ sinh... đặc biệt này là khoảng 0,5 USD, người mua thậm chí có thể chọn 1 trong 3 biểu hiện khuôn mặt của ông Donald Trump như: mỉm cười, chỉ tay hay bĩu môi. Trên trang e-Bay, mỗi cuộn giấy in hình Trump còn được bán lẻ với giá 10 USD/cuộn. Không chỉ có ông Trump được in hình trên giấy vệ sinh, bà Hillary Clinton cũng có sản phẩm tương tự. Ảnh: DM. Xuất hiện iPhone phiên bản mạ vàng hình Tổng thống Trump: Đây là sản phẩm Goldgenie-một cửa hàng ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa được cho ra mắt nhằm thỏa mãn thú vui của giới siêu giàu mua sắm. Chiếc điện thoại in hình ảnh ông Trump đầu tiên này đã được bán đi và đã có thêm 9 đơn hàng tương tự. Ảnh: CNN. Những hộp ngũ cốc đặc biệt in hình ông Donald Trump và bà Hillary Clinton cũng được bán gần Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tại thành phố Cleveland, bang Ohio hồi tháng 7. Ảnh: China Daily. Huy hiệu in hình ông Trump cũng là một mặt hàng phổ biến trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ đem lại lợi nhuận lớn cho các chủ cửa hàng. Ảnh: Daily Mail. Chiếc cốc in hình hai ứng viên tổng thống trong một cửa hàng lưu niệm tại thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: ChinaDaily. Theo CNN, các công ty bán áo thun, mũ và các mặt hàng có in tên Donald Trump đều đang vớ bẫm. Sau khi hình ảnh ông Trump đội chiếc mũ lưỡi trai đỏ với dòng chữ “Giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại” xuất hiện trên mạng xã hội Twitter, công ty TeesDeals bán được 1.000 chiếc mũ này chỉ trong một ngày với giá 5,99 USD/chiếc. Ảnh: CNN. Các nhà bán lẻ khác trên eBay cũng xác nhận doanh số nhiều mặt hàng ăn theo chiến dịch tranh cử tổng thống của tỷ phú Trump cũng bán rất chạy. Ảnh: CNN.

