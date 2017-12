Những cánh đồng hoa cúc “tiến vua” bung lụa rực rỡ vạn người mê

Năm nay do nhuận 2 tháng 6 âm nên hoa cúc nở sớm hơn, từ giữa tháng 12 người dân Nghĩa Trai đã vào mùa thu hoạch hoa cúc, rộn ràng từ sáng sớm đến chiều muộn, thậm chí làm xuyên trưa bởi hoa nở rất nhanh. Theo ông Đỗ An, một cao niên 75 tuổi ở thôn Nghĩa Trai thì hoa cúc chi (hay hoa kim cúc) được coi như vị thuốc tốt và cũng là loài hoa đẹp đặc trưng riêng của làng nghề này. Xưa kia, cúc chi được trồng để dâng lên vua chúa làm dược liệu nên có tên gọi khác là cúc tiến vua với tác dụng thanh nhiệt, giải độc, có khả năng chữa được các bệnh hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, cao huyết áp… Năm nay thời tiết nắng nhiều, ít mưa, cúc “tiến vua” được mùa hoa nên cây cao lớn, bông nở vàng óng đẹp. Mùa thu hoạch cúc “tiến vua” chỉ kéo dài khoảng 20 ngày bởi hoa cúc nở rất nhanh, không thu hái kịp thời hoa sẽ bị đen, bông nhẹ hơn và khi sơ chế sản phẩm màu sẽ không đẹp. Do vậy, khi cúc “tiến vua” nở rộ người dân ở các xã, huyện lân cận đều đổ về thôn Nghĩa Trai để hái hoa cúc thuê. Mỗi ngày, những người hái thuê chuyên nghiệp phải tranh thủ từng giờ từng phút để thu hái, có thể được 30kg nếu làm xuyên trưa. Mỗi cân hoa hái được sẽ được chủ ruộng trả 8.000 đồng. Cúc tươi năm nay bán được giá từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, còn giá loại cúc sấy khô cũng tăng lên đến 300.000 - 400.000 đồng/kg.Cánh đồng hoa cúc ở thôn Nghĩa Trai nở rộ những ngày giáp Tết Dương lịch thu hút rất nhiều du khách. Bé Nguyễn Linh Đan (Hoàng Mai, Hà Nội) trải nghiệm hái hoa cúc với những người dân. Cúc chi được trồng hằng năm từ tháng 6 bằng phương pháp giâm cành và thường nở sau Tết Dương lịch. Năm nay do nhuận 2 tháng 6 âm nên hoa cúc nở sớm hơn. Màu vàng trải dài ngút ngàn của hoa cúc "tiến vua" đang vào mùa thu hoạch trên cánh đồng thôn Nghĩa Trai. Những bông hoa bé xinh dệt thành thảm hoa vàng tươi khi nắng chiều rót xuống, tạo nên một không gian vàng rực đẹp mê ly. Hoa cúc có thể được sử dụng trực tiếp như trà bởi có tính hàn, thanh mát và hương thơm dễ chịu; giúp chữa các bệnh thanh nhiệt, giải độc, bổ não... Vào những ngày nắng hoa cúc thu hoạch về được phơi khắp nơi từ xóm ngõ đến sân đình. Sau khi được sấy khô làm trà hoặc hấp diêm sinh làm thuốc, hoa cúc được bán cho các tiệm thuốc hoặc xuất khẩu sang Trung Quốc. Không kiêu sa như hoa hồng, rực rỡ sắc màu như nhiều loài hoa khác nhưng cúc chi thả nước lại mang một vẻ đẹp thuần khiết, bình dị và có sức quyến rũ riêng bởi mùi thơm. Một chủ ruộng đang gom cúc tươi về sơ chế. Cúc tươi năm nay bán được giá từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, loại cúc sấy khô lên đến 300.000 - 400.000 đồng/kg.

