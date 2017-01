Ngắm cây phật thủ Đại Lộc Phát 68 triệu “khủng” nhất Bắc Bộ

Chủ nhân của cây phật thủ siêu độc này là anh Tạ Tùy Duy (chủ vườn phật thủ Tâm An, Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội). Trò chuyện với phóng viên Ngon Sạch Lạ, anh Duy cho biết: "Năm nay, thời tiết không thuận lợi nên phật thủ mất mùa, thời điểm cây ra hoa thì gặp mưa bão nên lượng hoa rất ít. Vì thế việc tạo ra được một "hoàng hậu" phật thủ như Đại Lộc Phát là rất khó. Cây có 68 quả, đã 8 năm tuổi với bộ lá to xanh, thân cây to khỏe hùng vỹ". Phật thủ Đại Lộc Phát có 68 quả được rao bán với giá 68 triệu đồng. Chủ nhân của cây phật thủ này cũng "mạnh dạn" nhận đây là cây phật thủ duy nhất, độc nhất, đẹp nhất có hoa, lộc, trái màu xanh, vàng chanh, khỏe khoắn. "Hoàng hậu" phật thủ này có 8 năm tuổi với bộ lá xanh to, thân cây khỏe hùng vỹ. Mặc dù gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng vườn cây phật thủ cảnh bonsai lạ mắt của anh Duy lúc nào cũng tấp nập khách. Không ít "thượng đế" sẵn sàng chi bạc triệu để sở hữu loại cây cảnh chơi Tết độc đáo và ý nghĩa này. Tiết lộ với PV Ngon Sạch Lạ, anh Tạ Tùy Duy cho biết, "20% trên tổng số 68 triệu đồng bán được sẽ được sử dụng để làm từ thiện". Ngoài ra chủ nhân mới của phật thủ Đại Lộc Phát 68 triệu này sẽ được anh coi như một người thân tín và anh sẽ cung cấp miễn phí 2 cây đẹp nhất vào hai năm kế tiếp trong dịp Tết 2018, 2019 sắp tới. Để làm mới cho sản phẩm của mình, anh Duy dành khoản tiền không nhỏ đầu tư vào việc mua chậu, trang trí cho cây để làm quà tặng. Theo phong thủy, chậu bonsai phật thủ đặt ở góc nhà có tác dụng đón khách quý, lưu giữ điềm may mắn, mang lại sự giàu có, thịnh vượng và tốt lành cho gia chủ. Thế nên, tuy mỗi chậu phật thủ bonsai giá tiền triệu, thậm chí chục triệu, nhưng nhiều "dân chơi" ở khắp mọi miền vẫn tìm về Đắc Sở và sẵn sàng mạnh tay chi. Có nhiều trái to, hình dáng độc lạ trên cây phật thủ Đại Lộc Phát này. Vài năm trở lại đây, người tiêu dùng có xu hướng hướng tới những món quà Tết độc đáo, lạ mắt đặc biệt là các loại hoa quả, và cây cảnh thuần Việt mang nhiều ý nghĩa tâm linh và hình dáng khác lạ. "Theo phong thủy cây phật thủ thuộc cây ngũ hành, ngũ hành đều vượng nên được mọi người săn lùng làm quà biếu trong các dịp lễ trọng đại mang lại may mắn cho người được nhận", một người tới tham quan vườn phật thủ cho hay. Rất nhiều hoa, lộc và quả đỏ vàng trên cây. Tuy chỉ bán hàng qua kênh online thông qua web, Facebook... nhưng sản phẩm của vườn phật thủ độc lạ này thu hút sự quan tâm của khá nhiều người từ tỉnh thành không chỉ ở khu vực phía Bắc như Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa,... mà còn ở nhiều tỉnh miền Nam khác lấy số lượng khá lớn. Toàn cảnh cây phật thủ bạc triệu "độc nhất vô nhị" ở Bắc Bộ.

Chủ nhân của cây phật thủ siêu độc này là anh Tạ Tùy Duy (chủ vườn phật thủ Tâm An, Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội). Trò chuyện với phóng viên Ngon Sạch Lạ, anh Duy cho biết: "Năm nay, thời tiết không thuận lợi nên phật thủ mất mùa, thời điểm cây ra hoa thì gặp mưa bão nên lượng hoa rất ít. Vì thế việc tạo ra được một "hoàng hậu" phật thủ như Đại Lộc Phát là rất khó. Cây có 68 quả, đã 8 năm tuổi với bộ lá to xanh, thân cây to khỏe hùng vỹ". Phật thủ Đại Lộc Phát có 68 quả được rao bán với giá 68 triệu đồng. Chủ nhân của cây phật thủ này cũng "mạnh dạn" nhận đây là cây phật thủ duy nhất, độc nhất, đẹp nhất có hoa, lộc, trái màu xanh, vàng chanh, khỏe khoắn. "Hoàng hậu" phật thủ này có 8 năm tuổi với bộ lá xanh to, thân cây khỏe hùng vỹ. Mặc dù gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng vườn cây phật thủ cảnh bonsai lạ mắt của anh Duy lúc nào cũng tấp nập khách. Không ít "thượng đế" sẵn sàng chi bạc triệu để sở hữu loại cây cảnh chơi Tết độc đáo và ý nghĩa này. Tiết lộ với PV Ngon Sạch Lạ, anh Tạ Tùy Duy cho biết, "20% trên tổng số 68 triệu đồng bán được sẽ được sử dụng để làm từ thiện". Ngoài ra chủ nhân mới của phật thủ Đại Lộc Phát 68 triệu này sẽ được anh coi như một người thân tín và anh sẽ cung cấp miễn phí 2 cây đẹp nhất vào hai năm kế tiếp trong dịp Tết 2018, 2019 sắp tới. Để làm mới cho sản phẩm của mình, anh Duy dành khoản tiền không nhỏ đầu tư vào việc mua chậu, trang trí cho cây để làm quà tặng. Theo phong thủy, chậu bonsai phật thủ đặt ở góc nhà có tác dụng đón khách quý, lưu giữ điềm may mắn, mang lại sự giàu có, thịnh vượng và tốt lành cho gia chủ. Thế nên, tuy mỗi chậu phật thủ bonsai giá tiền triệu, thậm chí chục triệu, nhưng nhiều "dân chơi" ở khắp mọi miền vẫn tìm về Đắc Sở và sẵn sàng mạnh tay chi. Có nhiều trái to, hình dáng độc lạ trên cây phật thủ Đại Lộc Phát này. Vài năm trở lại đây, người tiêu dùng có xu hướng hướng tới những món quà Tết độc đáo, lạ mắt đặc biệt là các loại hoa quả, và cây cảnh thuần Việt mang nhiều ý nghĩa tâm linh và hình dáng khác lạ. "Theo phong thủy cây phật thủ thuộc cây ngũ hành, ngũ hành đều vượng nên được mọi người săn lùng làm quà biếu trong các dịp lễ trọng đại mang lại may mắn cho người được nhận", một người tới tham quan vườn phật thủ cho hay. Rất nhiều hoa, lộc và quả đỏ vàng trên cây. Tuy chỉ bán hàng qua kênh online thông qua web, Facebook... nhưng sản phẩm của vườn phật thủ độc lạ này thu hút sự quan tâm của khá nhiều người từ tỉnh thành không chỉ ở khu vực phía Bắc như Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa,... mà còn ở nhiều tỉnh miền Nam khác lấy số lượng khá lớn. Toàn cảnh cây phật thủ bạc triệu "độc nhất vô nhị" ở Bắc Bộ.