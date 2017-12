Có bao nhiêu người bị lừa mất tiền tỉ từ Bitcoin?



Bị hack tài khoản chiếm đoạt mất hơn 1 tỷ đồng

Trao đổi với Dân Việt, anh Lê Minh Đức ở phường Tân Phú, quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, từ khi tham gia vào mua Bitcoin đến nay đã bị kẻ gian lừa lấy mất tài khoản và chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. “Mới đây nhất, tôi lại bị hack tài khoản và kẻ gian đã vào bán mất 6/40 Ethereum (ETH). Cũng may, nhờ sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên của sàn Trade Diginet kịp thời khóa tài khoản nên tôi mới còn giữ lại được 36 ETH”, anh Đức chia sẻ.

Nói về lý do bị hack tài khoản, anh Đức kể, thời gian đầu khi tham gia vào mua Bitcoin, do bị lỗ vốn nên khi thấy có người bảo sẽ giúp đỡ nên anh Đức đã rất tin tưởng người này. Do đó, kẻ xấu đã lấy được cả hình chứng minh thư và tất cả thông tin cá nhân. “Khi tôi thấy có dấu hiệu bị hack tài khoản thì kẻ xấu còn dùng các thông tin cá nhân của tôi, kể cả hình chụp chứng minh thư để “ép” sàn giao dịch mở tài khoản nhưng rất may các kỹ thuật của Trade Diginet đã hỗ trợ tôi, kiên quyết không mở tài khoản nên tôi vẫn còn giữ lại được khoảng hơn 600 triệu đồng”, anh Đức cho biết.

Anh Lê Minh Đức cũng cho biết thêm, mặc dù đã báo cơ quan chức năng nhưng khi xác minh kẻ nghi vấn thì đối tượng này tên T.Đ. N cũng cho rằng cá nhân bị hack tài khoản. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết IP của ngân hàng thì xác định dãy IP này xuất phát từ Hồng Kông, nên cũng không xác định được chính xác đối tượng.

Có lẽ, các trường hợp mất tiền khi tham gia vào mua Bitcoin như anh Đức không phải ít trong thời gian qua nhưng đành “ngậm bồ hòn” chẳng dám nói ra. Do đó, các cơ quan chức năng cũng không xác định và thống kê được đã có bao nhiêu trường hợp bị mất tiền từ Bicoin. Đặc biệt khi đã bị lừa mất tiền từ loại hình này thì rất khó có cơ hội lấy lại do đối tượng lừa đảo đa phần sử dụng các địa chỉ IP ở quốc gia khác.

Rủi ro bong bóng từ tiền ảo

Đồng tiền Bitcoin đã tăng giá được ví như “cơn điên” trong năm 2017, nếu như tính đến ngày 2.11 mới cán mốc 1 Bitcoin 7.300 USD, tăng 500% so với đầu năm thì đến ngày 15.12 đã giao dịch ở mức 16.793 USD. Câu chuyện về “đào” Bitcoin được người ta gắn liền với sự kiện Bitcoin Pizza Day vào năm 2010, một lập trình viên có tên Laszlo Hanyecz đã bỏ ra 10.000 Bitcoin để mua 2 chiếc pizza Papa. Thời điểm đó, Hanyecz cho rằng với 1 Bitcoin mà anh “đào” được có giá 0,003 USD và 10.000 Bitcoin được anh này mua 2 chiếc bánh pizza nhưng nếu để 10.000 Bitcoin đến ngày hôm nay thì giá trị của nó đã tăng lên khoảng 174 triệu USD.

“Cơn điên” của Bitcoin đã và đang lan tỏa ở khắp các quốc gia trên thế giới, trong đó phải kể tới các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Venezuela và mới đây là Hàn Quốc khiến cho đồng tiền ảo này tăng giá chóng mặt.

Mặc dù kiếm được cả triệu USD mỗi năm từ Bitcoin nhưng mới đây chia sẻ với báo giới, triệu phú Grant Sabatier đã khuyên mọi người không nên mù quáng đầu tư vào đồng tiền ảo này. Theo Sabatier, hơn 70 triệu USD ở NiceHash, một thị trường khai thác Bitcoin đã bị đánh cắp do bị tấn công trên internet và khi đã bị mất thì không còn cơ hội lấy lại tiền. “Bất cứ thứ gì dao động giá trị 20 - 30% trong một ngày đều không ổn định. Do đó, đầu tư vào Bitcoin có thể mất tất cả tài sản. Trong khi đó, với những biến động điên cuồng, Bitcoin là một dạng "cờ bạc" ngắn hạn chứ không phải đầu tư”, Grant Sabatier nhấn mạnh.

Chẳng ai có thể chắc chắn nhứng bảo mật trên các "chợ" mua bán Bitcoin đảm bảo an toàn (Ảnh: LMĐ)

Tiền ảo Bitcoin được bí mật tạo ra trên Internet năm 2009, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Cho đến nay, loại tiền này chưa được một Chính phủ của bất cứ quốc gia nào công nhận hợp pháp và cũng không thuộc về bất cứ cá nhân nào.

Ở Việt Nam, Đại học FPT vừa qua đã gây chấn động với thông tin cho sinh viên nộp học phí bằng tiền ảo Bitcoin. Tuy nhiên, ngay sau đó Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định việc cho phép lưu thông Bicoin là vi phạm các quy định của pháp luật và có thể bị phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Tiền ảo nói chung và Bitcoin, Litecoin nói riêng không phải là tiền tệ và không phải phương tiện thanh toán hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam. Do đó, việc phát hành, cung ứng và sử dụng tiền ảo làm tiền tệ và phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm. Chế tài xử lý hành vi này đã được quy định cụ thể. Ngoài ra việc đầu tư vào tiền ảo, Ngân hàng Nhà nước cũng đã cảnh báo nhiều lần việc đầu tư này tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư.

Mặc dù biết “đào” Bitcoin là vi phạm các quy định của pháp luật nhưng loại tiền ảo này vẫn được nhiều người Việt Nam mua trong thời giai qua với hi vọng “lướt sóng” kiếm lời do sự tăng giá một cách thần kỳ của nó. Sức hấp dẫn của Bitcoin đã len lỏi vào hầu hết các ngõ ngách, từ ông cắt tóc, bà bán trà đá đến các ông chạy xe ôm…đều bàn tới chuyện “đào” Bitcoin.

Trong khi đó, năm 2017 đã có hàng loạt quốc gia đã đẩy mạnh chiến dịch điều tra các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hành vi rửa tiền trên các sàn tiền ảo trước sự tăng giá chóng mặt của đồng tiền Bitcoin. Các chuyên gia kinh tế thì cho rằng, đã là tiền “ảo” thì có thể “vỡ bong bóng” bất cứ lúc nào nên nguy cơ mất tiền khi bỏ tiền thật ra mua là rất lớn, nên người dân hoàn toàn có thể lựa chọn các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, bất động sản sẽ an toàn hơn gấp nhiều lần.