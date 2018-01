Vẻ đẹp của nữ cảnh sát trên khắp thế giới

Một nữ cảnh sát và chú chó nghiệp vụ đứng quan sát trong buổi diễu hành mừng lễ tốt nghiệp của 182 học viên mới thuộc Học viện Cảnh sát Thủ đô ở Hendon, phía tây bắc London, ngày 3/11/2017. (Nguồn ảnh: Sputnik)



Nữ cảnh sát xinh đẹp cười tươi trong sự kiện kỷ niệm ở thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 4/8/2017.



Nữ cảnh sát tuần tra xung quanh tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington ngày 14/6/2017.



Cảnh sát chống bạo động Colombia đảm bảo an ninh tại một buổi diễu hành ở Cali, Colombia, ngày 24/1/2016.



Những nữ cảnh sát giao thông tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 4/6/2017.



Zakira (phải), một nữ cảnh sát Afghanistan, kiểm tra một phụ nữ tại sân vận động Sherzai ở Jalalabad ngày 23/8/2015.



Cảnh sát Sri Lanca trong một buổi tập dượt chuẩn bị cho lễ diễu hành Ngày Quốc khánh ở Colombo hôm 2/2/2016.



Nữ nhân viên cảnh sát an ủi một người đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố gần Cầu London, Anh, ngày 4/6/2017.



Cảnh sát vũ trang Pháp tuần tra trên phố Barbes-Rochechouart, phía bắc thủ đô Paris, ngày 7/1/2016.



Một nữ cảnh sát Iraq mới tốt nghiệp tại thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 9/11/2009.



Các nữ cảnh sát tham gia buổi diễu hành ở thủ đô Moscow, Nga.



Nữ cảnh sát Ấn Độ Saroj Chodhuary làm nhiệm vụ tại một khu chợ ở Jaipur ngày 14/6/2017.



Các nữ cảnh sát tham dự buổi lễ kỷ niệm lần thứ 93 của lực lượng cảnh sát ở thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 8/1/2015.



Các nữ cảnh sát Trung Quốc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại thủ đô Bắc Kinh ngày 3/3/2015.

Các nữ cảnh sát Trung Quốc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại thủ đô Bắc Kinh ngày 3/3/2015.