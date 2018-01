Tuyết phủ trắng Thường Châu sau đêm chung kết U23 châu Á

Đường Thường Châu bị tuyết rơi cả ngày 27/1 khiến trận chung kết giải U23 châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan gặp nhiều khó khăn. Thành phố này nằm ở khu vực phía nam của tỉnh Giang Tô, giáp với Nam Kinh về phía tây, giáp Vô Tích về phía đông và giáp tỉnh Chiết Giang về phía nam. Những ngày bị tuyết bao phủ, đường phố rất vắng vẻ, ít người ra đường. Dạo một vòng quanh thành phố Thường Châu, phóng viên Zing.vn thấy có tới hàng nghìn ôtô bị tuyết bao phủ trên nóc và xung quanh thân xe. 9h ngày 28/1, một ngày sau trận tuyết rơi dày đặc, tình hình này càng trầm trọng hơn. Nhiều người có cảm giác mọi hoạt động bị ngưng trệ. Nhiều nơi trong thành phố tuyết đóng rất dày Việc đi lại của nhiều du khách và phóng viên đưa tin giải U23 châu Á gặp rất nhiều khó khăn. Đi bộ dễ bị trơn trượt ngã, còn taxi rất khó tìm. Nhiệt độ dao động từ 0 độ C xuống tới -3 độ C trong ngày. Quang cảnh bên cạnh sân vận động Thường Châu lúc 22h ngày 27/1. Mặc dù là buổi tối bầu trời vẫn trắng do cơn mưa tuyết đang trút xuống. Cảnh sắc lúc này khiến nhiều du khách đến từ Việt Nam ngỡ ngàng vì vẻ đẹp lạ. Tuy nhiên đối với người dân Trung Quốc, đó là nỗi sợ hãi. Họ quá ngán ngẩm mỗi khi tuyết rơi dày đặc làm đảo lộn cuộc sống. Chiếc xe đạp mới để vài phút tuyết đã rơi bám xung quanh. Trên các ngọn cây, tuyết trông như bọt xà phòng ngưng tụ lại. Theo chị Shao Lin, một phụ nữ Trung Quốc thì đây chưa phải là đợt tuyết rơi dày đặc và kinh hoàng nhất. Đã có nhiều lần trong quá khứ tuyết trở thành nỗi ám ảnh cho người dân thành phố này. Một số người đi bộ phải đi xuống lòng đường, lối dành cho xe thô sơ.

