Tiết lộ rùng mình: IS đang vận hành một số hãng du lịch ở châu Âu

Theo Sputnik, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang vận hành một số hãng du lịch tại châu Âu. Thông tin trên được nhà nghiên cứu khủng bố và đạo Hồi người Đức Herrmann-Marshall cho biết.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang vận hành một số hãng du lịch tại châu Âu. “Nhờ hãng du lịch này các chiến binh IS dễ dàng từ Đức tới Trung Đông”, nhà nghiên cứu tiết lộ.



Cũng theo bà Herrmann-Marshall, các thành viên của IS giữ nhiều nhiệm vụ khác nhau trong tổ chức khủng bố này phụ thuộc vào khả năng từng người.

“Theo tôi, có những kẻ tham dự vào hoạt động quảng cáo. Những kẻ khác thực hiện việc tuyển dụng và chịu trách nhiệm về tài chính”, bà Herrmann-Marshall nhận định.

Gần đây, công dân Đức có tên Oguz G. (34 tuổi), giữ vai trò của nhà tuyên truyền của IS, đã bị bắt tại Syria. Nhân vật này chịu trách nhiệm thiết kế đồ họa và phân phối các loại hình tuyên truyền của IS trên mạng xã hội. Đây cũng là người đã liên hệ với Abu Walaa, nhân vật tuyên truyền số một của IS ở Đức.

Theo bà Hermann-Marshall, Abu Walaa đã quản lý tổ chức toàn bộ hệ thống của IS tại Đức. Nhân vật này cũng tổ chức được nhiều chuyến du lịch đội lốt từ Đức đến Syria.