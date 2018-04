Tiết lộ nơi ở Tổng thống Syria giữa lúc "nước sôi lửa bỏng"

Theo hãng thông tấn SANA, ngày 12/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tiếp đón phái đoàn do ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao về vấn đề quốc tế của Lãnh tụ Tối cao Iran, dẫn đầu. Điều này hoàn toàn trái ngược với thông tin mà một số hãng truyền thông phương Tây đưa tin trước đó rằng ông Assad đã rời khỏi đất nước. Ảnh: Sana. Ảnh: Sana. Tại buổi hội đàm, ông Velayati đã chúc mừng Tổng thống Bashar al-Assad và người dân Syria về việc đánh bại nhóm phiến quân ở Đông Ghouta. Ảnh: Sana. Tổng thống Assad và vị cố vấn cấp cao Iran nhấn mạnh rằng mối đe dọa gần đây của phương Tây và Mỹ đều dựa trên những bằng chứng giả tạo và dối trá. Ảnh: Sana. Tổng thống Assad tuyên bố rằng bất cứ hành động nào của phương Tây (Mỹ) nhằm vào Syria sẽ chỉ gây bất ổn khu vực và đe dọa hòa bình cũng như an ninh quốc tế. Ảnh: Reuters. Một ngày trước đó, hôm 11/4, Tổng thống Assad cũng tiếp đón một phái đoàn tham gia hội nghị thống nhất do Damascus tổ chức. Ảnh: Sana. Trong buổi tọa đàm, Tổng thống Assad kêu gọi tinh thần “đoàn kết, thống nhất của người Hồi giáo để chống lại âm mưu chia rẽ của phương Tây”, bởi vì “gốc rễ chúng ta là một”. Ảnh: Sana. Đáp lại, những người tham gia hội nghị ở Damascus nhấn mạnh rằng mọi người đang đứng về phía Syria, đặc biệt là vào thời điểm này khi Syria đang đối mặt với các mối đe dọa từ phía Mỹ và đồng minh. Ảnh: Sana. Tổng thống Assad nồng nhiệt tiếp đón những người tới tham dự hội nghị. Ảnh: Sana. Thông tin này xuất hiện giữa lúc truyền thông phương Tây trước đó đưa tin ông Assad đã rời bỏ đất nước trước nguy cơ Syria bị không kích sau nghi án tấn công hóa học tại Douma cuối tuần trước. Ảnh: Sana. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Syria tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới hồi năm 2014 (Nguồn: TTXVN)

Theo hãng thông tấn SANA, ngày 12/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tiếp đón phái đoàn do ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao về vấn đề quốc tế của Lãnh tụ Tối cao Iran, dẫn đầu. Điều này hoàn toàn trái ngược với thông tin mà một số hãng truyền thông phương Tây đưa tin trước đó rằng ông Assad đã rời khỏi đất nước. Ảnh: Sana. Ảnh: Sana. Tại buổi hội đàm, ông Velayati đã chúc mừng Tổng thống Bashar al-Assad và người dân Syria về việc đánh bại nhóm phiến quân ở Đông Ghouta. Ảnh: Sana. Tổng thống Assad và vị cố vấn cấp cao Iran nhấn mạnh rằng mối đe dọa gần đây của phương Tây và Mỹ đều dựa trên những bằng chứng giả tạo và dối trá. Ảnh: Sana. Tổng thống Assad tuyên bố rằng bất cứ hành động nào của phương Tây (Mỹ) nhằm vào Syria sẽ chỉ gây bất ổn khu vực và đe dọa hòa bình cũng như an ninh quốc tế. Ảnh: Reuters. Một ngày trước đó, hôm 11/4, Tổng thống Assad cũng tiếp đón một phái đoàn tham gia hội nghị thống nhất do Damascus tổ chức. Ảnh: Sana. Trong buổi tọa đàm, Tổng thống Assad kêu gọi tinh thần “đoàn kết, thống nhất của người Hồi giáo để chống lại âm mưu chia rẽ của phương Tây”, bởi vì “gốc rễ chúng ta là một”. Ảnh: Sana. Đáp lại, những người tham gia hội nghị ở Damascus nhấn mạnh rằng mọi người đang đứng về phía Syria, đặc biệt là vào thời điểm này khi Syria đang đối mặt với các mối đe dọa từ phía Mỹ và đồng minh. Ảnh: Sana. Tổng thống Assad nồng nhiệt tiếp đón những người tới tham dự hội nghị. Ảnh: Sana. Thông tin này xuất hiện giữa lúc truyền thông phương Tây trước đó đưa tin ông Assad đã rời bỏ đất nước trước nguy cơ Syria bị không kích sau nghi án tấn công hóa học tại Douma cuối tuần trước. Ảnh: Sana. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Syria tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới hồi năm 2014 (Nguồn: TTXVN)